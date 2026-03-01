ईरान की मिसाइलों ने इजरायल को दहलाया! हाइफा रिफाइनरी धू-धू कर जली, पूरे शहर में पसरा अंधेरा

ईरान की मिसाइलों ने इजरायल को दहलाया
Iran Israel War 2026: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने इजरायल पर तीव्र मिसाइल हमले किए, जिसमें उत्तरी इजरायल के हाइफा शहर स्थित प्रमुख तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया गया, जो इजरायल की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करती है। इस हमले से रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाकों में आग लगने की खबरें आईं, हालांकि इजरायल ने नुकसान को सीमित बताया।
हमले के बाद हाइफा और उत्तरी क्षेत्र में पावर ग्रिड पर भी असर पड़ा, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई और अंधेरा छा गया। इजरायल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा, "उत्तरी क्षेत्र में पावर ग्रिड को सीमित नुकसान हुआ है। प्रभाव बहुत गंभीर नहीं है और ज्यादातर प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।" इजरायली अधिकारियों ने जोर दिया कि देश के बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा झटका नहीं लगा और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश हमलों को रोक लिया।
यह हमला 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए बड़े संघर्ष का हिस्सा है, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई शीर्ष कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। IRGC ने इसे तेहरान रिफाइनरी पर इजरायली हमलों का प्रत्यक्ष बदला बताया।
इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात की और स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट में आतंक फैलाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने का आरोप लगाया। कहा कि यदि समाधान नहीं हुआ तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी।
हाइफा रिफाइनरी इजरायल की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा इकाई है, जो देश की ईंधन जरूरतों का बड़ा हिस्सा संभालती है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धुएं के गुबार और आग के शोले दिखे, जिससे शहर में दहशत फैल गई। हालांकि, किसी बड़े हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इजरायल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए और बिजली बहाली पर फोकस किया।
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