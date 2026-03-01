ईरान की मिसाइलों ने इजरायल को दहलाया! हाइफा रिफाइनरी धू-धू कर जली, पूरे शहर में पसरा अंधेरा

Iran Israel War 2026: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने इजरायल पर तीव्र मिसाइल हमले किए, जिसमें उत्तरी इजरायल के हाइफा शहर स्थित प्रमुख तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया गया, जो इजरायल की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करती है। इस हमले से रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाकों में आग लगने की खबरें आईं, हालांकि इजरायल ने नुकसान को सीमित बताया।