झारखंड में भी दिखा बुल्डोजर एक्शन, इस बार कांग्रेस नेता के घर को किया जमींदोज

कार्रवाई की खबर मिलते ही योगेंद्र साव की पुत्री एवं बड़कागांव की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद मौके पर पहुंचीं। उन्होंने प्रशासन और एनटीपीसी के खिलाफ तीखा विरोध जताया। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनके पिता के आवास को बिना उचित मुआवजा दिए ध्वस्त कर दिया गया। उनका कहना है कि मुआवजे से जुड़ा मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी जल्दबाजी में कार्रवाई की गई।