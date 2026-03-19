19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में BJP की दूसरी लिस्ट जारी: 111 उम्मीदवारों के नाम, देखें किसको-कहां से मिला टिकट

West Bengal Assembly elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Mar 19, 2026

BJP flags

बंगाल में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम जारी किया था।

पूर्व मंत्री निशीथ माथाभंगा से लड़ेंगे चुनाव

बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी शामिल हैं, जिन्होंने माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। 40 वर्षीय प्रमाणिक ने 2024 तक कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस वर्ष आम चुनाव हार गए थे।

सोनारपुर से रूपा गांगुली मैदान में

पार्टी ने सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनीं रूपा गांगुली को मैदान में उतारा है, जबकि रेखा पात्रा हिंगलगंज से चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि पात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों में बसीरहाट से भगवा पार्टी की उम्मीदवार थीं।

इसके अलावा, पार्टी ने कौशिक रॉय को मयनागुड़ी से, नोमान राय को दार्जिलिंग से, आशिम कुमार विश्वास को राणाघाट दक्षिण से, सुब्रत ठाकुर को गायघाटा से और अर्जुन सिंह को नोआपाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है।

एगरा से लड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी के भाई

सुवेंदु अधिकारी (जो भाबानीपुर और नंदीग्राम दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं) के भाई दिब्येंदु अधिकारी को भी भाजपा ने एगरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, पार्टी ने टॉलीगंज, एंटाली, मानिकतला और पुरुलिया विधानसभा क्षेत्रों से क्रमशः पापिया डे अधिकारी, प्रियंका तिबरेवाल, तापस रॉय और सुदीप कुमार मुखर्जी को मैदान में उतारा है।

बीजेपी की दूसरी लिस्ट के अनुसार, निसिथ प्रमाणिक से माथाभांगा, चोपड़ा से शंकर अधिकारी, बैरकपुर से कौस्तव बागची, कमरहाटी से अरूप चौधरी, हिंगलगंज से रेखा पात्रा, सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, एंटली से प्रियंका टिबरेवाल और मानिकतला से तापस रॉय से चुनाव लड़ेंगे।

यह खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Mar 2026 05:45 pm

Published on:

19 Mar 2026 05:16 pm

Hindi News / National News / बंगाल में BJP की दूसरी लिस्ट जारी: 111 उम्मीदवारों के नाम, देखें किसको-कहां से मिला टिकट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अवंतिका एक्सप्रेस का मामला: AC कोच में भी गर्मी से परेशान हुए यात्री, वजह पता चली तो उड़ गए होश, वीडियो वायरल

Avantika Express AC Coach Viral Video
राष्ट्रीय

क्या कंगना रनौत का करियर खतरे में? अलका लांबा ने बताया क्यों स्मृति ईरानी की राह पर हैं BJP सांसद

Alka Lamba Kangana Ranaut
राष्ट्रीय

उत्तम नगर हिंसा पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, बोले- “खून-खराबा ही चाहती है भाजपा”

Rahul Gandhi statement on Uttam Nagar case Delhi और Police security in Uttam Nagar area.
राष्ट्रीय

Crime Files: कैसे हुए थी मुंबई से पाकिस्तान पहुंचे 19 आतंकियों की ट्रेनिंग, Inside Story

1993 Mumbai blasts accused receiving weapons and explosives training at a remote militant camp before coordinated bombings
राष्ट्रीय

पहले CM बदलने की मांग, पार्टी नहीं हुई गंभीर तो कांग्रेस विधायकों ने किया कुछ ऐसा कि बड़े नेता बोले- ‘वह गलत नहीं’

CG Congress: कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, देखें पूरी लिस्ट
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.