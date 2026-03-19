बंगाल में BJP की दूसरी लिस्ट जारी: 111 उम्मीदवारों के नाम, देखें किसको-कहां से मिला टिकट

बंगाल में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी
West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम जारी किया था।
बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी शामिल हैं, जिन्होंने माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। 40 वर्षीय प्रमाणिक ने 2024 तक कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस वर्ष आम चुनाव हार गए थे।
पार्टी ने सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनीं रूपा गांगुली को मैदान में उतारा है, जबकि रेखा पात्रा हिंगलगंज से चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि पात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों में बसीरहाट से भगवा पार्टी की उम्मीदवार थीं।
इसके अलावा, पार्टी ने कौशिक रॉय को मयनागुड़ी से, नोमान राय को दार्जिलिंग से, आशिम कुमार विश्वास को राणाघाट दक्षिण से, सुब्रत ठाकुर को गायघाटा से और अर्जुन सिंह को नोआपाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है।
सुवेंदु अधिकारी (जो भाबानीपुर और नंदीग्राम दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं) के भाई दिब्येंदु अधिकारी को भी भाजपा ने एगरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, पार्टी ने टॉलीगंज, एंटाली, मानिकतला और पुरुलिया विधानसभा क्षेत्रों से क्रमशः पापिया डे अधिकारी, प्रियंका तिबरेवाल, तापस रॉय और सुदीप कुमार मुखर्जी को मैदान में उतारा है।
बीजेपी की दूसरी लिस्ट के अनुसार, निसिथ प्रमाणिक से माथाभांगा, चोपड़ा से शंकर अधिकारी, बैरकपुर से कौस्तव बागची, कमरहाटी से अरूप चौधरी, हिंगलगंज से रेखा पात्रा, सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, एंटली से प्रियंका टिबरेवाल और मानिकतला से तापस रॉय से चुनाव लड़ेंगे।
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