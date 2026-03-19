बंगाल में BJP की दूसरी लिस्ट जारी: 111 उम्मीदवारों के नाम, देखें किसको-कहां से मिला टिकट

सुवेंदु अधिकारी (जो भाबानीपुर और नंदीग्राम दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं) के भाई दिब्येंदु अधिकारी को भी भाजपा ने एगरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, पार्टी ने टॉलीगंज, एंटाली, मानिकतला और पुरुलिया विधानसभा क्षेत्रों से क्रमशः पापिया डे अधिकारी, प्रियंका तिबरेवाल, तापस रॉय और सुदीप कुमार मुखर्जी को मैदान में उतारा है।