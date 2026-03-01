ईरान के हमले से कतर की LNG इंडस्ट्री तबाह, 17% उत्पादन क्षमता ठप, वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा

Qatar LNG Attack: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ नजर आने लगा है। ईरान के हमलों के बाद कतर की लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। कतरएनर्जी के सीईओ साद अल-काबी के मुताबिक, हमलों की वजह से देश की करीब 17% LNG उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय गैस सप्लाई पर संकट गहरा सकता है।