अब होगा भीषण युद्ध, ईद पर पाकिस्तान ने किया ऐसा काम…अलर्ट जारी

उन्होंने कहा कि फरवरी से बार-बार हुए हमलों, जिसमें अफगानिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में आम लोगों के इलाकों पर हमले शामिल हैं, ने डिप्लोमैटिक समाधानों पर भरोसा कम किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो अफगान सेना उचित और सही बचाव के तरीके अपनाती रहेगी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान युद्ध नहीं चाहता, बल्कि अपनी आज़ादी और इलाके की रक्षा करेगा। लेकिन उसे कोई छेड़ेगा या नुकसान पहुंचाएगा तो उसे बख्सा नहीं जाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आने के बाद युद्ध के आसार अब और ज्यादा बढ़ गए हैं।