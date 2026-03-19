ईरान युद्ध में नया मोड़! सऊदी अरब की घोषणा ने दुनिया भर में मचाई खलबली

Middle East War Update: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक बड़े युद्ध का रूप लेता जा रहा है, हालात हर दिन और गंभीर होते दिख रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की चेतावनी ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब का कहना है कि उसके दो रिफाइनरियों पर हमला हुआ है। तेल टैंकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रिहायशी इलाके में बमबारी की जा रही है, इसलिए उसे मिलिट्री एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। ये चेतावनी उसने ईरान को दी है।