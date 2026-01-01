ईसाई देश में कुरान पर शपथ: पहले मुस्लिम मेयर ने अमेरिका ने रचा इतिहास, बौखला जाएंगे ट्रंप

Muslim Mayor: सारी दुनिया जब न्यू ईयर मना रही थी औरहैप्पी न्यू ईयर की आवाजें गूंज रही थीं,तब यूएस ने एक नया इतिहास रच दिया। न्यूयॉर्क शहर ने नया साल ऐतिहासिक पल (Historic Swearing-In) के साथ शुरू किया। 34 साल के भारतवंशी जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के 112वें मेयर (Muslim Mayor) के रूप में शपथ ली। वे शहर के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई मूल के और एक सदी से अधिक समय में सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। यह जीत अमेरिकी राजनीति में विविधता और बदलाव की नई मिसाल है। नए साल की आधी रात बीतते ही जोहरान ममदानी (New York Mayor) ने एक निजी समारोह में मेयर पद की शपथ ग्रहण की। यह आयोजन मैनहट्टन के पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर हुआ, जो 1945 से बंद पड़ा है और अब केवल विशेष टूर के लिए खुलता है। यह स्टेशन 1904 में बना था और न्यूयॉर्क के विकास का प्रतीक माना जाता है।