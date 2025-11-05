जोहरान ममदानी का भारत के इस शहर से क्या है कनेक्शन

Zohran Mamdani Odisha Roots: न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani Odisha Roots) की जीत ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 34 साल के युवा लीडर की जड़ें भारत के ओडिशा राज्य के राउरकेला शहर (NYC Mayor Indian Heritage) से भी जुड़ी हुई हैं ? जोहरान का जन्म युगांडा के कंपाला में 1991 में हुआ था, लेकिन उनकी मां मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर का बचपन राउरकेला की धरती पर बीता। यह कनेक्शन न सिर्फ पारिवारिक है, बल्कि ओडिशा के औद्योगिक इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ओडिशा की मिट्टी ने एक वैश्विक नेता को प्रेरित किया। मीरा नायर का जन्म 1957 में राउरकेला (Mira Nair Rourkela Connection) में ही हुआ था। उनके पिता अमृतलाल नायर एक प्रमुख आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने 1950 के दशक में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह प्लांट ओडिशा का गौरव है, जो राज्य को औद्योगिक पटल पर मजबूत बनाता है।