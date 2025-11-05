जोहरान ममदानी: न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन कर रचा इतिहास, इस्लामिक देशों के लिए नई उम्मीद

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क सिटी दुनिया की सबसे जीवंत महानगरों में से एक है, इस शहर ने 4 नवंबर 2025 को जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani ) के रूप में एक ऐसा चेहरा चुना है, जो न सिर्फ शहर की विविधता दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मुस्लिम समुदाय के लिए नई आशा का प्रतीक बन गया है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी (34) ने पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कूमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा को हरा कर मेयर (Zohran Mamdani NYC Mayor) का पद हासिल किया है। उनकी यह जीत महज एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि अमेरिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बड़ी छलांग मानी जा रही है। ममदानी (First Muslim Mayor New York) का जन्म युगांडा में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ, और वे सात साल की उम्र में अमेरिका पहुंचे। सन 2018 में अमेरिकी नागरिक बने और इनका परिवार मिश्रित धार्मिक पृष्ठभूमि का है – भारतीय मूल की मां मीरा नायर ( Mira Nair ) एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, जबकि पिता महमूद ममदानी एक प्रमुख विद्वान हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। इस मिश्रित विरासत ने ममदानी को विविधता की गहरी समझ दी है, जो उनकी राजनीति का आधार बनी।