Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर में मेयर चुनाव की दौड़ में जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) की बढ़त ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल न्यूयॉर्क के क्वींस से विधायक 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी जून 2025 (NYC Mayor Election 2025) में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को 12 पॉइंट्स से हरा कर राजनीति में उभरे हैं। अब जनरल इलेक्शन में होने वाली वोटिंग से ठीक पहले, पोल्स में वे लीड डबल डिजिट्स में है। उन्हें रियल क्लियर पॉलिटिक्स के एवरेज के मुताबिक 46.1% वोट्स के साथ 14.3 पॉइंट्स की बढ़त मिली है। इंडिपेंडेंट क्यूमो 31.8% और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा 16.3% पर हैं। पॉलीमार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट्स में उनकी जीत की संभावना 95% बताई जा रही है। अगर ममदानी जीतते हैं, तो वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे,एक ऐतिहासिक क्षण जो अमेरिकी राजनीति में समाजवादी विचारधारा (Socialist Policies US) की ताकत दिखाएगा। लेकिन यह जीत केवल न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप जैसे पूंजीवादी नेताओं (rump Mamdani Clash) और भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक बड़ी चेतावनी है।