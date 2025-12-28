आर्मी ड्रेस में दिखे पुतिन, कहा- ‘शांतिवार्ता ठुकारई तो अंजाम बहुत बुरा होगा’

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम निर्णायक लड़ाई लड़कर अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आर्मी की वर्दी पहने पुतिन ने कहा कि अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो रूस अपनी 'स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन' के सभी उद्देश्यों को सैन्य ताकत के जरिए हासिल करेगा।
रूसी समाचार एजेंसी ताश ने कहा कि मॉस्क शांतिपूर्ण तरीके से इस स्पेशल सैन्य अभियान को खत्म करने को इच्छुक है। आज भी दुर्भाग्य से कीव इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। वहीं मॉस्को की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है, जबकि आज ट्रंप के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक होने वाली है।
शांतिवार्ता के मुख्य बिंदुओं में डोनबास पर रूस का फोकस अधिक है। खनिज संपदा और रूसी जनसंख्या वाले इलाके को रूस ने 90 फीसदी हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए पुतिन वहां के बाकी बचे थोड़े से हिस्से से भी यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की शर्त लगा रहे हैं।
एक्स पर पोस्ट कर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को लिखा था कि शांति के प्रयास में हम एक दिन भी बेकार नहीं जाने दे सकते हैं। शांति के लिए हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता का निर्णय लिया है, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग