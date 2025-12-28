आर्मी ड्रेस में दिखे पुतिन, कहा- ‘शांतिवार्ता ठुकारई तो अंजाम बहुत बुरा होगा’

रूसी समाचार एजेंसी ताश ने कहा कि मॉस्क शांतिपूर्ण तरीके से इस स्पेशल सैन्य अभियान को खत्म करने को इच्छुक है। आज भी दुर्भाग्य से कीव इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। वहीं मॉस्को की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है, जबकि आज ट्रंप के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक होने वाली है।