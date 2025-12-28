28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आर्मी ड्रेस में दिखे पुतिन, कहा- ‘शांतिवार्ता ठुकारई तो अंजाम बहुत बुरा होगा’

आज यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस मीटिंग से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी है। जानिए क्या कहा...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 28, 2025

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम निर्णायक लड़ाई लड़कर अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आर्मी की वर्दी पहने पुतिन ने कहा कि अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो रूस अपनी 'स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन' के सभी उद्देश्यों को सैन्य ताकत के जरिए हासिल करेगा।

रूस जंग को खत्म करने के लिए इच्छुक

रूसी समाचार एजेंसी ताश ने कहा कि मॉस्क शांतिपूर्ण तरीके से इस स्पेशल सैन्य अभियान को खत्म करने को इच्छुक है। आज भी दुर्भाग्य से कीव इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। वहीं मॉस्को की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है, जबकि आज ट्रंप के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक होने वाली है।

डोनबास पर पूरा नियंत्रण चाहता है रूस

शांतिवार्ता के मुख्य बिंदुओं में डोनबास पर रूस का फोकस अधिक है। खनिज संपदा और रूसी जनसंख्या वाले इलाके को रूस ने 90 फीसदी हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए पुतिन वहां के बाकी बचे थोड़े से हिस्से से भी यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की शर्त लगा रहे हैं।

ट्रंप से मिलने से पहले जेलेंस्की ने क्या कहा

एक्स पर पोस्ट कर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को लिखा था कि शांति के प्रयास में हम एक दिन भी बेकार नहीं जाने दे सकते हैं। शांति के लिए हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता का निर्णय लिया है, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 10:19 am

Hindi News / World / आर्मी ड्रेस में दिखे पुतिन, कहा- ‘शांतिवार्ता ठुकारई तो अंजाम बहुत बुरा होगा’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘मोदी मुनीर से डरते हैं’, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत से दोबारा युद्ध को तैयार

Pakistan Army Chief President Rumors
विदेश

आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

Putin Vs zelensky
विदेश

नेपाल में भी चुनाव की तैयारी शुरू, पीएम सुशीला कार्की ने की शीर्ष नेताओं के संग बैठक

Sushila Karki
विदेश

भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

World Longest Tunnel
विदेश

मंगल मिशन के लिए उम्मीद जगी, इंसानों की लैंडिंग के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान

AI Generated Image
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.