28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘मोदी मुनीर से डरते हैं’, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत से दोबारा युद्ध को तैयार

पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। जरदारी ने कहा कि भारत के पास लड़ने का जज्बा नहीं है। जानिए क्या-क्या बोले...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 28, 2025

Pakistan Army Chief President Rumors

आसिफ अली जरदारी की और आसिम मुनीर । (सांकेतिक फोटो: एएनआई/)

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के आक्रमण का मजबूती से जवाब दिया। भारत सरकार को समझ आ गया कि युद्ध 'बच्चों का खेल' नहीं है। पत्नी व पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है।

हमले के वक्त बंकर में नहीं गया मैं: जरदारी

जरदारी यही नहीं रूके, उन्होंने आगे कहा कि भले ही भारत खुद को बड़ी ताकत मानता हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना जैसी हिम्मत और जज्ब उनमें नहीं है। भारत को समझना चाहिए कि युद्ध के लिए हिम्मत, संकल्प और बलिदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब मई में भारत ने हमला किया तो पाक सेना ने कहा कि मुझे बंकर में चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नेता बंकरों में नहीं मरते, वे मैदान में मरते हैं। भले ही भारत खुद को बड़ी ताकत मानता हो, लेकिन पाकिस्तान के नेतृत्व और सेना जैसी हिम्मत और जज्बा उसमें नहीं है।

बेटे ने भी की आसिम मुनीर की तारीफ

राष्ट्रपति जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। भुट्टो ने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर का नाम सुनते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिप जाते हैं। अब वह विदेश में पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहते हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत के 18 साल बाद भी देश के चारों प्रांतों से लोगों का जुटना आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / World / ‘मोदी मुनीर से डरते हैं’, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत से दोबारा युद्ध को तैयार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

Putin Vs zelensky
विदेश

नेपाल में भी चुनाव की तैयारी शुरू, पीएम सुशीला कार्की ने की शीर्ष नेताओं के संग बैठक

Sushila Karki
विदेश

भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

World Longest Tunnel
विदेश

मंगल मिशन के लिए उम्मीद जगी, इंसानों की लैंडिंग के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान

AI Generated Image
विदेश

सोमालीलैंड को इजरायल की मान्यता से बवाल क्यों? अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन भी हैं खिलाफ

Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.