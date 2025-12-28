‘मोदी मुनीर से डरते हैं’, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत से दोबारा युद्ध को तैयार

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के आक्रमण का मजबूती से जवाब दिया। भारत सरकार को समझ आ गया कि युद्ध 'बच्चों का खेल' नहीं है। पत्नी व पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है।