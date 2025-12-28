बांग्लादेश में फिर हो सकता है भारी बवाल, इकबाल मंच ने कर दिया नाकाबंदी का ऐलान, हादी की मौत से है कनेक्शन

चार्जशीट जल्दी जमा करने और स्पीडी ट्रायल का वादा करते हुए सलाहकार ने कहा, "अंतरिम सरकार शहीद उस्मान हादी को मारने वालों और पर्दे के पीछे काम करने वालों की पहचान करने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है।" डीएमपी कमिश्नर ने कहा कि सरकार ने हत्या के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस, बीजीबी, आरएबी और दूसरी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। अब तक 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने 218 करोड़ टका के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी जब्त किए हैं।