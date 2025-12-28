बांग्लादेश में फिर हो सकता है भारी बवाल, इकबाल मंच ने कर दिया नाकाबंदी का ऐलान, हादी की मौत से है कनेक्शन

उस्मान हादी हत्याकांड (ANI)
Bangladesh Voilence: बांग्लादेश में छात्र से नेता बने शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लगभग दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। इस बीच इकबाल मंच ने रविवार को पूरे देश में पूरी तरह से नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है।
इकबाल मंच यूनुस सरकार को लगातार अल्टीमेटम देता रहा है कि अगर हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नाकाबंदी के ऐलान से पहले इकबाल मंच लगातार दो दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इकबाल मंच ने शनिवार रात करीब 11:30 बजे फेसबुक पोस्ट में कहा कि नाकाबंदी सुबह 11 बजे शुरू होगी।
प्रोथोम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा शाहबाग चौराहे से भी की गई, जहां इंकलाब मंच ने लगातार दूसरे दिन अपना धरना जारी रखा। शाहबाग में प्रोग्राम के दौरान पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन और ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जत अली ने रात करीब 11 बजे साइट का दौरा किया और प्रदर्शकारियों को हादी के मामले में जांच कहां तक पहुंची है, इसके बारे में जानकारी दी।
चार्जशीट जल्दी जमा करने और स्पीडी ट्रायल का वादा करते हुए सलाहकार ने कहा, "अंतरिम सरकार शहीद उस्मान हादी को मारने वालों और पर्दे के पीछे काम करने वालों की पहचान करने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है।" डीएमपी कमिश्नर ने कहा कि सरकार ने हत्या के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस, बीजीबी, आरएबी और दूसरी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। अब तक 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने 218 करोड़ टका के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी जब्त किए हैं।
उन्होंने कहा, 7 जनवरी तक चार्जशीट जमा कर दी जाएगी। इंकलाब इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ढाका, सिलहट, चटगांव और कुश्तिया में सड़कें जाम कीं और हादी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए धरना दिया। 12 दिसंबर को हादी को बाइक सवार दो बदमाशों ने सिर पर गोली मारी थी। इलाज के दौरान सिंगापुर में उसकी मौत हो गई थी।
