28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में फिर हो सकता है भारी बवाल, इकबाल मंच ने कर दिया नाकाबंदी का ऐलान, हादी की मौत से है कनेक्शन

Bangladesh Voilence: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेताओं ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर वह अंतरिम सरकार से नाराज हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 28, 2025

उस्मान हादी हत्याकांड (ANI)

Bangladesh Voilence: बांग्लादेश में छात्र से नेता बने शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लगभग दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। इस बीच इकबाल मंच ने रविवार को पूरे देश में पूरी तरह से नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है।

इकबाल मंच ने युनूस सरकार को दिया अल्टीमेटम

इकबाल मंच यूनुस सरकार को लगातार अल्टीमेटम देता रहा है कि अगर हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नाकाबंदी के ऐलान से पहले इकबाल मंच लगातार दो दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इकबाल मंच ने शनिवार रात करीब 11:30 बजे फेसबुक पोस्ट में कहा कि नाकाबंदी सुबह 11 बजे शुरू होगी।

इकबाल मंच का धरना दूसरे दिन जारी

प्रोथोम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा शाहबाग चौराहे से भी की गई, जहां इंकलाब मंच ने लगातार दूसरे दिन अपना धरना जारी रखा। शाहबाग में प्रोग्राम के दौरान पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन और ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जत अली ने रात करीब 11 बजे साइट का दौरा किया और प्रदर्शकारियों को हादी के मामले में जांच कहां तक पहुंची है, इसके बारे में जानकारी दी।

हम इंसाफ दिलाने का कर रहे काम

चार्जशीट जल्दी जमा करने और स्पीडी ट्रायल का वादा करते हुए सलाहकार ने कहा, "अंतरिम सरकार शहीद उस्मान हादी को मारने वालों और पर्दे के पीछे काम करने वालों की पहचान करने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है।" डीएमपी कमिश्नर ने कहा कि सरकार ने हत्या के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस, बीजीबी, आरएबी और दूसरी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। अब तक 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने 218 करोड़ टका के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी जब्त किए हैं।

उन्होंने कहा, 7 जनवरी तक चार्जशीट जमा कर दी जाएगी। इंकलाब इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ढाका, सिलहट, चटगांव और कुश्तिया में सड़कें जाम कीं और हादी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए धरना दिया। 12 दिसंबर को हादी को बाइक सवार दो बदमाशों ने सिर पर गोली मारी थी। इलाज के दौरान सिंगापुर में उसकी मौत हो गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

28 Dec 2025 11:31 am

Hindi News / World / बांग्लादेश में फिर हो सकता है भारी बवाल, इकबाल मंच ने कर दिया नाकाबंदी का ऐलान, हादी की मौत से है कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

आर्मी ड्रेस में दिखे पुतिन, कहा- ‘शांतिवार्ता ठुकारई तो अंजाम बहुत बुरा होगा’

विदेश

‘मोदी मुनीर से डरते हैं’, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत से दोबारा युद्ध को तैयार

Pakistan Army Chief President Rumors
विदेश

आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

Putin Vs zelensky
विदेश

नेपाल में भी चुनाव की तैयारी शुरू, पीएम सुशीला कार्की ने की शीर्ष नेताओं के संग बैठक

Sushila Karki
विदेश

भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

World Longest Tunnel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.