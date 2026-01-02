सिर्फ एक अंगुली और अंगूठे से खड़ी की टेक कंपनी, बिस्तर पर पड़े चीनी शख्स ने हौंसले से बदल दी जिंदगी

कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो, जिंदा रहने के लिए 24 घंटे वेंटिलेटर के सहारे हो और शरीर में हरकत के नाम पर सिर्फ एक अंगुली और एक पैर का अंगूठा हिलता हो। क्या ऐसा व्यक्ति एक सफल उद्यमी बन सकता है? चीन के चोंगकिंग के रहने वाले ली शिया ने इस 'असंभव' को संभव कर दिखाया है। बिस्तर पर पड़े-पड़े 36 साल के ली ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति से एक सफल स्टार्ट-अप खड़ा कर दिया है। आज ली का 'स्मार्ट फार्म' सुचारू रूप से चल रहा है और मुनाफा भी कमा रहा है।