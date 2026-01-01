हमने मार गिराए 250 यूक्रेनी ड्रोन, मॉस्को पर हमले की कोशिश नाकाम: रूस का बड़ा दावा

मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं, गोला-बारूद डिपो, ड्रोन असेंबली साइटों और यूक्रेनी सशस्त्र बलों तथा विदेशी भाड़े के सैनिकों के 154 अस्थायी तैनाती स्थलों पर हमले किए।

खास तौर पर, मंत्रालय ने बुधवार को एक फ्लाइट मैप और वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि ये मलबा उन यूएवी का है जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास (नोवगोरोड क्षेत्र में वाल्डाई पैलेस) पर हमले की कोशिश में इस्तेमाल हुए। वीडियो में बर्फ पर बिखरे काले ड्रोन के टुकड़े, लकड़ी के हिस्से और लाल तार दिखाए गए। मैप के अनुसार, ड्रोन यूक्रेन के सुमी और चेर्निहाइव क्षेत्रों से लॉन्च किए गए थे। कुछ सीधे पूर्व की ओर उड़े, जबकि अन्य ब्रांस्क, स्मोलेंस्क से होते हुए टवर और प्सकोव की सीमा तक पहुंचे। इंटरसेप्शन पॉइंट ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और नोवगोरोड में मार्क किए गए।