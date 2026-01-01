हमने मार गिराए 250 यूक्रेनी ड्रोन, मॉस्को पर हमले की कोशिश नाकाम: रूस का बड़ा दावा

रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा
रूसी रक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 250 फिक्स्ड-विंग ड्रोन को नष्ट कर दिया। इनमें से 12 ड्रोन मॉस्को क्षेत्र को निशाना बना रहे थे। मंत्रालय के अनुसार, ये ड्रोन रात के समय हमला करने की फिराक में थे, लेकिन सभी को मार गिराया गया। इसके अलावा, एक यूक्रेनी गाइडेड एरियल बम और एक एसयू-27 लड़ाकू विमान को भी इंटरसेप्ट किया गया।
मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं, गोला-बारूद डिपो, ड्रोन असेंबली साइटों और यूक्रेनी सशस्त्र बलों तथा विदेशी भाड़े के सैनिकों के 154 अस्थायी तैनाती स्थलों पर हमले किए।
खास तौर पर, मंत्रालय ने बुधवार को एक फ्लाइट मैप और वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि ये मलबा उन यूएवी का है जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास (नोवगोरोड क्षेत्र में वाल्डाई पैलेस) पर हमले की कोशिश में इस्तेमाल हुए। वीडियो में बर्फ पर बिखरे काले ड्रोन के टुकड़े, लकड़ी के हिस्से और लाल तार दिखाए गए। मैप के अनुसार, ड्रोन यूक्रेन के सुमी और चेर्निहाइव क्षेत्रों से लॉन्च किए गए थे। कुछ सीधे पूर्व की ओर उड़े, जबकि अन्य ब्रांस्क, स्मोलेंस्क से होते हुए टवर और प्सकोव की सीमा तक पहुंचे। इंटरसेप्शन पॉइंट ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और नोवगोरोड में मार्क किए गए।
मंत्रालय ने कहा कि यह हमला रविवार-सोमवार की रात हुआ, लेकिन कोई जनहानि या नुकसान नहीं हुआ। बाद में दावा किया गया कि एक ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम से डेटा निकाला गया, जो पुतिन आवास को अंतिम लक्ष्य बताता है।
हालांकि, यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कीव का कहना है कि यह रूसी प्रोपगैंडा है, जिसका मकसद शांति वार्ताओं को पटरी से उतारना है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की आकलन के अनुसार, यूक्रेन ने पुतिन आवास को निशाना नहीं बनाया था। पश्चिमी मीडिया और विशेषज्ञों ने भी सबूतों की कमी पर सवाल उठाए हैं – कोई विस्फोट की आवाज या एयर डिफेंस की वीडियो नहीं मिली।
यह घटना रूस-यूक्रेन संघर्ष में ड्रोन युद्ध की तीव्रता को दर्शाती है। रूस का दावा है कि दिसंबर में 4300 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। दूसरी ओर, रूस ने यूक्रेन पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ड्रोन हमला कर 24 लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सके हैं।
