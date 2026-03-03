Iran–Israel war: जंग के बीच ईरान में आया जबरदस्त भूकंप

इस बीच, ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तेज हो गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान से करीब 800 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व स्थित केर्मन एयर बेस पर हुए हमले में कम से कम 13 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी और हमशहरी अखबार ने बताया कि यह एयर बेस सैन्य हेलीकॉप्टरों का ठिकाना है और इसे निशाना बनाया गया।