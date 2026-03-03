3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran–Israel war: जंग के बीच ईरान में आया जबरदस्त भूकंप

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है। इसी बीच मंगलवार को ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही है। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 03, 2026

Iran Israel War

ईरान में भूकंप के झटके हुए महसूस (Photo-IANS)

Iran–Israel war: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है। इसी बीच मंगलवार को ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है।

इस बीच, ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तेज हो गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान से करीब 800 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व स्थित केर्मन एयर बेस पर हुए हमले में कम से कम 13 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी और हमशहरी अखबार ने बताया कि यह एयर बेस सैन्य हेलीकॉप्टरों का ठिकाना है और इसे निशाना बनाया गया।

ईरान में लगातार हमला जारी

शनिवार से इजरायल और अमेरिका ईरानी क्षेत्र में लगातार एयरस्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन यह वर्षों तक नहीं खिंचेगा। उन्होंने संकेत दिया कि यह ऑपरेशन रणनीतिक ठिकानों पर केंद्रित रहेगा, न कि लंबे समय तक कब्जे की रणनीति पर।

इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन जमीनी सेना उतारने की संभावना फिलहाल कम है। उन्होंने कहा कि इस समय जमीनी बलों की तैनाती की कोई व्यावहारिक योजना नहीं है।

ओमान में ईंधन टैंक को पहुंचा नुकसान

मंगलवार को ड्रोन हमले में ओमान के एक बंदरगाह पर मौजूद ईंधन टैंक को नुकसान पहुंचा। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया गया और किसी की जान नहीं गई। इससे एक दिन पहले, सोमवार को ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर हमला हुआ। इस हमले में जहाज पर सवार तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।

ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि एमकेडी व्योम नाम के जहाज पर एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु हुई है। दूतावास ने कहा कि वह ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर बाकी भारतीयों को सुरक्षित और जल्द भारत वापस लाने की कोशिश कर रहा है।

दरअसल, यह जहाज मार्शल द्वीप समूह का झंडा लिए हुए था और मस्कट प्रांत के तट से करीब 52 समुद्री मील दूर था, जब उस पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले के बाद जहाज के इंजन वाले हिस्से में आग लग गई और विस्फोट हुआ, जिसमें एक भारतीय की जान चली गई।

ये भी पढ़ें

खामेनेई की मौत पर सोनिया के बाद राहुल ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा- ऐसे समय में…
राष्ट्रीय
Ali Khamenei death, Sonia Gandhi statement, Rahul Gandhi reaction, Modi foreign policy,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

03 Mar 2026 02:37 pm

Published on:

03 Mar 2026 01:25 pm

Hindi News / World / Iran–Israel war: जंग के बीच ईरान में आया जबरदस्त भूकंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

Israel Iran War: अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या है लक्ष्य, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर किया खुलासा

US Ends Ukraine War Funding
विदेश

बिल क्लिंटन की 'हॉट टब' तस्वीर का सच

Epstein Files Bill Clinton (1)
विदेश

‘हमारे पास है असीमित गोला-बारूद’, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी

Donald Trump Iran war statement, Trump Truth Social post, US weapons stockpile warning,
विदेश

खामेनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का बड़ा खुलासा, तेहरान के ट्रैफिक कैमरे कई साल से थे हैक

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

ईरान के साथ कब तक चलेगा युद्ध? जानें अमेरिका और इजरायल ने क्या-क्या कहा

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.