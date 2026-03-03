खामेनेई की मौत पर सोनिया के बाद राहुल ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा- ऐसे समय में…

Rahul Gandhi reaction: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत सरकार ने खामेनेई की हत्या या ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की खुलकर निंदा नहीं की। पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायल-अमेरिका के हमले का जिक्र किए बिना ईरान के यूएई पर जवाबी हमले की कार्रवाई की आलोचना की। वहीं सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है।