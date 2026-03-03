ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या, भारत की चुप्पी पर सोनिया गांधी ने उठाए गंभीर सवाल

सोनिया गांधी (Photo: IANS)
Iran Israel War: ईरान ने 1 मार्च को पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली होसैनी खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में हत्या कर दी गई। यह हमला तेहरान में उनके कंपाउंड पर किया गया, जिसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। ईरान ने इस घटना के बाद 40 दिनों का शोक घोषित किया है और जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इसकी जद में मध्य एशिया के कई देश भी आ गए हैं। दुबई, रियाद, कतर और ओमान में मिसाइलें गिरी हैं।
ईरानी राज्य मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्ट्राइक्स इज़राइल की ओर से "Roar of the Lion" नामक ऑपरेशन का हिस्सा थीं, जिसमें अमेरिका ने सहयोग किया। ईरान ने इसे बर्बर हमला बताया है और वैश्विक स्तर पर कई देशों (रूस, चीन सहित) ने इसकी निंदा की है, जबकि कुछ पश्चिमी देशों ने इसे आत्मरक्षा करार दिया है।
भारत सरकार ने हत्या या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया है। अमेरिका-इजरायल के बड़े हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को UAE पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा करने तक ही सीमित रखा, और उससे पहले की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने दोनों पक्षों से कूटनीति के जरिए मसले सुलझाने की अपील की। वहीं, अब भारत सरकार के आधिकारिक रुख पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है।
उन्होंने कहा कि भारत की चुप्पी इस मामले में न्यूट्रल नहीं है। खामेनेई की हत्या बिना किसी फॉर्मल युद्ध की घोषणा के और चल रहे डिप्लोमैटिक प्रोसेस के दौरान की गई थी। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2(4) किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी पर रोक लगाता है। किसी मौजूदा देश के हेड की टारगेटेड किलिंग इन सिंद्धांतों के दिल पर हमला करती है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से ऐसे काम बिना किसी सिद्धांत को माने करती है तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए ढांचे को गिराना आसान हो जाता है।
सोनिया गांधी ने अपने लेख में पीएम मोदी के इजरायली दौरे का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जंग से 48 घंटे पहले पीएम मोदी इजरायली दौरे पर थे। वहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए साफ तौर पर अपना समर्थन दोहराया, गाजा संघर्ष में आम लोगों की मौत के लिए कुछ भी नहीं बोला।
सोनिया ने आगे लिखा कि ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों के साथ-साथ बड़ी ताकतों और BRICS में भारत के पार्टनर जैसे रूस और चीन ने दूरी बनाए रखी है, भारत का बिना किसी नैतिक साफ राय के हाई-प्रोफ़ाइल पॉलिटिकल सपोर्ट एक साफ और परेशान करने वाला बदलाव दिखाता है। इस घटना के नतीजे जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे तक फैले हैं। इस दुखद घटना का असर पूरे महाद्वीपों में दिख रहा है। सोनिया ने साफतौर पर कहा कि भारत का रुख इस दुखद घटना को चुपचाप सपोर्ट करने का इशारा दे रहा है।
उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ईरानी जमीन पर हुए बम धमाकों और टारगेटेड हत्याओं की साफ तौर पर निंदा की है, और इसे एक खतरनाक बढ़ोतरी बताया है। जिसके गंभीर क्षेत्रीय और ग्लोबल नतीजे होंगे। हमने ईरानी लोगों और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, और दोहराया है कि भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में। ये सिद्धांत - संप्रभु समानता, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना - ऐतिहासिक रूप से भारत की डिप्लोमैटिक पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं। इसलिए, मौजूदा चुप्पी सिर्फ़ टैक्टिकल ही नहीं, बल्कि हमारे बताए गए सिद्धांतों से अलग लगती है।
भारत के लिए, यह घटना खास तौर पर परेशान करने वाली है। ईरान के साथ हमारे रिश्ते सभ्यातागत होने के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक भी हैं। 1994 में, जब ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कुछ हिस्सों ने कश्मीर पर UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, तो तेहरान ने उस कोशिश को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उस दखल ने भारत की इकॉनमिक राह के एक नाजुक मोड़ पर कश्मीर मुद्दे के इंटरनेशनल होने को रोकने में मदद की। ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाहेदान में भारत की डिप्लोमैटिक मौजूदगी को भी मुमकिन बनाया है। जो ग्वादर पोर्ट और चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक काउंटर-बैलेंस है।
मौजूदा सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में, उस समय के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान के ऑफिशियल दौरे के दौरान ईरान के साथ भारत के गहरे रिश्तों की गर्मजोशी से पुष्टि की, जो सिविलाइजेशनल और आज के जमाने के दोनों हैं। उन पुराने रिश्तों की उनकी जानकारी हमारी मौजूदा सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती।
हाल के सालों में, इजरायल के साथ भारत के रिश्ते डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी तक बढ़ गए हैं। यह ठीक इसलिए है क्योंकि भारत तेहरान और तेल अवीव दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखता है, इसलिए उसके पास संयम बरतने के लिए डिप्लोमैटिक स्पेस है। लेकिन यह स्पेस भरोसे पर निर्भर करता है। बदले में भरोसा इस सोच पर टिका है कि भारत फायदे के बजाय सिद्धांत से बात करता है।
