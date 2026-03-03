ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या, भारत की चुप्पी पर सोनिया गांधी ने उठाए गंभीर सवाल

उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ईरानी जमीन पर हुए बम धमाकों और टारगेटेड हत्याओं की साफ तौर पर निंदा की है, और इसे एक खतरनाक बढ़ोतरी बताया है। जिसके गंभीर क्षेत्रीय और ग्लोबल नतीजे होंगे। हमने ईरानी लोगों और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, और दोहराया है कि भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में। ये सिद्धांत - संप्रभु समानता, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना - ऐतिहासिक रूप से भारत की डिप्लोमैटिक पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं। इसलिए, मौजूदा चुप्पी सिर्फ़ टैक्टिकल ही नहीं, बल्कि हमारे बताए गए सिद्धांतों से अलग लगती है।