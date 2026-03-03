बंगाल में आखिर क्यों चुनाव नहीं होने देना चाहते कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी? चुनाव आयोग को लिखा पत्र…जानिए वजह?

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंसी (आईएएनएस) से बात करते हुए कहा कि मतदान करना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है, लेकिन बंगाल में अभी बड़ी समस्या है। लगभग 60 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं हैं। इनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे अंडर एडजुडिकेशन कहा जाता है, यानी मामले अभी विचाराधीन हैं। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक, यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रक्रिया कब पूरी होगी।