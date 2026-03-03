3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में आखिर क्यों चुनाव नहीं होने देना चाहते कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी? चुनाव आयोग को लिखा पत्र…जानिए वजह?

Adhir Ranjan Chowdhury: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल विधानसभा इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि… नीचे पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 03, 2026

Adhir Ranjan Chowdhury

बंगाल में चुनाव नहीं होने चाहिए: अधीर रंजन। (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ऐसी मांग कर दी है, जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव फिलहाल रोक दिए जाएं, क्योंकि कुछ अहम मामले अभी भी विचाराधीन हैं और उनके बिना चुनाव कराना सही नहीं होगा।

अधीर रंजन: चुनाव में हिस्सा लेना सभी सही वोटरों का कानूनी हक

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंसी (आईएएनएस) से बात करते हुए कहा कि मतदान करना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है, लेकिन बंगाल में अभी बड़ी समस्या है। लगभग 60 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं हैं। इनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे अंडर एडजुडिकेशन कहा जाता है, यानी मामले अभी विचाराधीन हैं। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक, यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रक्रिया कब पूरी होगी।

उन्होंने कहा कि जब तक एक भी सही वोटर का नाम लिस्ट से बाहर है, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में चुनाव हुए, तो लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए, जब तक अंतिम वोटर लिस्ट जारी नहीं हो जाती और सभी लंबित मामले हल नहीं होते, तब तक बंगाल में चुनाव रोकने चाहिए।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उठाए गए घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना है कि चुनाव के समय ही घुसपैठ की बात क्यों याद आती है? दशकों से इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा गायब हो जाता है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे, बल्कि मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पहले लोगों के अधिकार सुरक्षित करे। उनके अनुसार, अभी जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे आम लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है।

ये भी पढ़ें

ईरान-अमेरिका की लड़ाई में अब कूदा कतर, मार गिराए दो ईरानी Su-24 जेट…सात बैलिस्टिक मिसाइलें और पांच ड्रोन
विदेश
Qatar launches major attack on Iran

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

03 Mar 2026 05:46 am

Hindi News / National News / बंगाल में आखिर क्यों चुनाव नहीं होने देना चाहते कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी? चुनाव आयोग को लिखा पत्र…जानिए वजह?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एक भी हिंदू शरणार्थी बाहर नहीं जाएगा! अमित शाह ने बंगाल में दी मोदी सरकार की सबसे बड़ी 'गारंटी'

Amit Shah
राष्ट्रीय

पैसे देकर बदतमीजी क्यों झेलूं?…एयर इंडिया पर फूटा विदेशी इन्फलुएंसर का गुस्सा, दिल्ली एयरपोर्ट से साझा किया वीडियो

Italian Influencer Lashes On Air India Staff
मनोरंजन

खामेनेई की मौत पर दुख जताना मुस्लिम अभिनेत्री को पड़ा महंगा, फरहाना भट्ट पर फूटा हिना खान के पति का गुस्सा

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt
मनोरंजन

ओमान में तेल टैंकर पर हमला, भारतीय की मौत

Iran attacks oil tanker near Oman
विदेश

Iran-Israel War पर PM मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले- भारत की सोच स्पष्ट, हम शांति के पक्षधर

pm modi meerut speech congress up development
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.