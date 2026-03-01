2 मार्च 2026,

सोमवार

मनोरंजन

पैसे देकर बदतमीजी क्यों झेलूं?…एयर इंडिया पर फूटा विदेशी इन्फलुएंसर का गुस्सा, दिल्ली एयरपोर्ट से साझा किया वीडियो

Italian Influencer Lashes On Air India Staff: दिल्ली एयरपोर्ट से एक विदेशी इन्फलुएंसर ने वीडियो साझा किया है जिसमें उसने एयर इंडिया को लेकर शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 02, 2026

Italian Influencer Lashes On Air India Staff

Olly Esse (सोर्स- एक्स)

Italian Influencer Lashes On Air India Staff: हवाई यात्रा को आमतौर पर आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव माना जाता है, लेकिन कई बार यात्रियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जो पूरे सफर का अनुभव खराब कर देती हैं। हाल ही में इटली की डीजे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

इटली की मशहूर DJ ने साझा किया वीडियो (Italian Influencer Lashes On Air India Staff)

इटली की मशहूर DJ और कंटेंट क्रिएटर ओली एसे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए एयरलाइन स्टाफ के व्यवहार पर नाराज़गी जाहिर की। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई और कई यूजर्स ने अपने-अपने अनुभव भी साझा करने शुरू कर दिए।

प्रायोरिटी सेवा पर उठाए सवाल

ओली एसे ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट पर प्रायोरिटी चेक-इन सुविधा के लिए अतिरिक्त भुगतान किया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें वैसी सेवा नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। उनके अनुसार, प्रायोरिटी लाइन में सामान्य यात्रियों की भी भीड़ लगा दी गई थी, जिससे पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने स्टाफ से इस बारे में सवाल किया तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि यदि सेवा सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो कम से कम यात्रियों से माफी मांगना तो जरूरी है।

स्टाफ के व्यवहार से हुई नाराजगी (Italian Influencer Lashes On Air India Staff)

वीडियो में उन्होंने ये भी दावा किया कि चेक-इन काउंटर के पास पहुंचने के दौरान एक कर्मचारी ने किसी अन्य यात्री को उनके आगे भेज दिया। इस पर जब उन्होंने आपत्ति जताई और माफी की उम्मीद की, तो स्टाफ सदस्य बिना प्रतिक्रिया दिए वहां से चली गईं।

इसी घटना से नाराज होकर उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हुआ मानो वह पैसे देकर खराब व्यवहार झेलने के लिए मजबूर हो रही हों। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

एयरलाइन की ओर से आया जवाब

मामला बढ़ने के बाद संबंधित एयरलाइन ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए असुविधा के लिए खेद जताया। कंपनी ने इन्फ्लुएंसर से उनकी यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा करने का अनुरोध किया ताकि मामले की जांच कर उचित सहायता दी जा सके।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

ये पहली बार नहीं है जब किसी यात्री ने एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार को लेकर शिकायत की हो। कुछ समय पहले एक भारतीय अभिनेत्री ने भी एयरलाइन कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार और परेशान करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद यात्रियों के अनुभव और ग्राहक सेवा को लेकर चर्चा तेज हो गई थी।

Updated on:

02 Mar 2026 07:53 pm

Published on:

02 Mar 2026 07:52 pm

Hindi News / Entertainment / पैसे देकर बदतमीजी क्यों झेलूं?…एयर इंडिया पर फूटा विदेशी इन्फलुएंसर का गुस्सा, दिल्ली एयरपोर्ट से साझा किया वीडियो

