ईरान के हमले में ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर की हुई मौत? वायरल हो रहे पोस्ट की सामने आई सच्चाई

Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War: हॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार क्वेंटिन टारनटीनो को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हुई। दावा किया गया कि इजराइल पर हुए मिसाइल हमले में उनकी और उनके परिवार की मौत हो गई है। देखते ही देखते ये खबर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फैल गई और फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि इसके पीछे का पूरा सच क्या है, चलिए जानते हैं।