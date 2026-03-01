3 मार्च 2026,

मंगलवार

हॉलीवुड

ईरान के हमले में ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर की हुई मौत? वायरल हो रहे पोस्ट की सामने आई सच्चाई

Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War: ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। खबर आई कि ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर की जान इन्हीं हमलों में चली गई। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 03, 2026

Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War

Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War (सोर्स- एक्स)

Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War: हॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार क्वेंटिन टारनटीनो को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हुई। दावा किया गया कि इजराइल पर हुए मिसाइल हमले में उनकी और उनके परिवार की मौत हो गई है। देखते ही देखते ये खबर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फैल गई और फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि इसके पीछे का पूरा सच क्या है, चलिए जानते हैं।

कहां से फैली मौत की खबर? (Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़े अकाउंट से ये दावा किया गया कि ईरानी हमले में टारनटीनो और उनका परिवार मारा गया। पोस्ट में यहां तक कहा गया कि ये खबर प्रतिष्ठित मनोरंजन वेबसाइट 'डेडलाइन' ने प्रकाशित की है।

लेकिन बाद में डेडलाइन ने साफ किया कि उसने ऐसी कोई खबर प्रकाशित नहीं की। इसके साथ ही अमेरिकी पोर्टल TMZ ने भी अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि टारनटीनो पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

एआई तस्वीरों ने बढ़ाई उलझन (Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War)

अफवाह को और विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ तस्वीरें और वीडियो क्लिप भी शेयर किए गए, जिनमें कथित तौर पर टारनटीनो को इजराइल में बम शेल्टर के अंदर दिखाया गया था। बाद में विशेषज्ञों और एआई टूल्स ने इन विजुअल्स को फर्जी या डिजिटल रूप से छेड़छाड़ किया हुआ बताया।

तकनीक के इस दौर में एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो किसी भी झूठी कहानी को सच जैसा रूप दे सकते हैं। यही वजह रही कि कई लोगों ने बिना पुष्टि किए इस खबर को सच मान लिया।

इजराइल से क्या है टारनटीनो का रिश्ता?

62 वर्षीय टारनटीनो का इजराइल से खास जुड़ाव है। उन्होंने 2018 में इजराइली सिंगर डेनिएला पिक से शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म 'इंग्लोरियस बास्टर्ड्स' के प्रमोशन के दौरान हुई थी। शादी के बाद ये कपल तेल अवीव और लॉस एंजिलिस के बीच समय बिताता रहा है।

इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हालिया हवाई हमलों की खबरों के बीच लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि टारनटीनो इजराइल में ही होंगे। इसी अटकल ने झूठी कहानी को हवा दे दी।

मशहूर फिल्में और वैश्विक पहचान (Quentin Tarantino Death News In Iran-Israel War)

टारनटीनो का नाम विश्व सिनेमा के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में लिया जाता है। उनकी फिल्म 'पल्प फिक्शन' ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके अलावा 'रिजरवॉयर डॉग्स' और 'किल बिल वॉल्यूम 1' जैसी फिल्मों ने भी उन्हें खास मुकाम दिया। वो दो बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं और कई प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम कर चुके हैं।

क्यों तेजी से फैलती हैं ऐसी अफवाहें?

सेलिब्रिटी से जुड़ी झूठी मौत की खबरें नई बात नहीं हैं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर हो, तब ऐसी अफवाहें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। असली घटनाओं और ब्रेकिंग न्यूज के बीच झूठी जानकारी आसानी से घुल-मिल जाती है।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली जानकारी की पुष्टि कितनी जरूरी है। फिलहाल राहत की बात ये है कि क्वेंटिन टारनटीनो और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित हैं और वायरल हो रही खबर का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।

Published on:

03 Mar 2026 07:58 pm

