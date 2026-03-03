ईरान-अमेरिका की लड़ाई में अब कूदा कतर, मार गिराए दो ईरानी Su-24 जेट…सात बैलिस्टिक मिसाइलें और पांच ड्रोन

Middle East Escalation: ईरान–अमेरिका युद्ध के बीच कतर ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कतर के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के दो Su-24 बॉम्बर जेट को मार गिराया। यही नहीं, कतर के नेवल और एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उड़ती सात बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया और पांच ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। यह पूरी कार्रवाई उस समय हुई जब क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलों की बारिश जैसी स्थिति बनी हुई थी।