3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ गए थे जहर उगलने, देखते ही देखते लगे ‘गो-बैक’ के नारे

पाकिस्तान में सियासी भूचाल: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी संसद को संबोधित करने पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सांसदों ने ‘गो जरदारी गो’ और ‘खान को रिहा करो’ के नारे लगाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 03, 2026

pakistan news

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (इमेज सोर्स: आईएएनएस)

Pakistan News: पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी संसद में भाषण देने पहुंचे, तो माहौल अचानक गरमा गया। जरदारी भारत पर जमकर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके ही सांसदों ने उन्हें घेर लिया और ‘गो जरदारी गो’ और ‘खान को रिहा करो’ के नारे गूंजने लगे।

अफगानिस्तान से चल रहे तनाव, ईरान के प्रति अस्पष्ट नीति और देश के अंदरूनी संकटों के बीच यह घटना पाकिस्तान की गहराती राजनीतिक अव्यवस्था को साफ दिखाती है। राष्ट्रपति जहां अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं विरोध की आवाज़ों ने उन्हें खुद कटघरे में खड़ा कर दिया।

दरअसल, बतौर राष्ट्रपति जरदारी नौवीं बार नेशनल असेंबली के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। शांति का राग अलापते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को युद्ध को आखिरी रास्ता बताते हुए भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। अपनी झूठी तारीफ करते हुए आगे कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी काबिलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया है।

परमाणु शक्ति की गीदड़भभकी दी

राष्ट्रपति जरदारी ने अपने भाषण में दंभ भी दिखाया। उन्होंने परमाणु शक्ति होने का हवाला देते हुए कहा, “पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। जरूरत पड़ने पर हम अपना बचाव करना भी जानते हैं।”

लेकिन उनकी बातें चल ही रही थीं कि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। संसद में ‘गो जरदारी गो’ और ‘खान को रिहा करो’ के नारे गूंजते रहे। विपक्ष, खासकर पीटीआई, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहा था।

इसके अलावा, विपक्ष ने जरदारी पर ट्रम्प द्वारा बनाए गए गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने को लेकर भी सवाल खड़े किए। नारे लग रहे थे- “जाली पीस बोर्ड से बाहर निकलो”। पाकिस्तान की आम जनता पहले से ही फिलिस्तीन मुद्दे पर इजरायल के रुख से नाराज है, ऐसे में इस बोर्ड में शामिल होने पर सरकार के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया।

ये भी पढ़ें

32 पाकिस्तानी सैनिक ढेर…, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तोड़ दी कमर, हवाई हमलों का द‍िया मुहतोड़ जवाब
विदेश
Afghanistan-Pakistan Cross-Border Tensions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

03 Mar 2026 02:05 am

Hindi News / World / पाकिस्तानी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ गए थे जहर उगलने, देखते ही देखते लगे ‘गो-बैक’ के नारे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-अमेरिका और इजरायल के भीषण युद्ध में दो बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक की मौत; सात गंभीर रूप से घायल

Middle East Tensions
विदेश

‘ईरान दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर है…’, भीषण जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन; डंके की चोट पर कही ये बड़ी बात

Donald Trump statement
विदेश

ईरान-अमेरिका की लड़ाई में अब कूदा कतर, मार गिराए दो ईरानी Su-24 जेट…सात बैलिस्टिक मिसाइलें और पांच ड्रोन

Qatar launches major attack on Iran
विदेश

अबू धाबी से ‘रेस्क्यू मिशन’ शुरू! 3 घंटे में रवाना हुए 15 विमान; इंडिगो और लुफ्थांसा ने भी भरी उड़ान

flight
विदेश

कौन थीं मंसूरे बागेरजादेह? कट्टरपंथी शासन के केंद्र में रहकर भी गुमनाम रहीं ‘ईरान की आयरन लेडी’ का सफर खत्म

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.