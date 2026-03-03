फागण के इस माह में चढ़ा सियासी रंग, किसे मिले सत्ता यहां – किसके रंग में भंग-1

नखरे लाखों थे बड़े,

बढ़ी हुई थी मूंछ।

लहजा टेढ़ा ही रहा,

ज्यों श्वानों की पूंछ।।

ज्यों श्वानों की पूंछ,

'शाह' ने सीधी कर दी।

पाकिस्तान निराश,

चाल जो उलटी चल दी।।

इज्जत बची न मैच,

फिरत मारे अध-कचरे।

मौका कियो न कैच,

करे बेमतलब नखरे।।