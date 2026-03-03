3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फागण के इस माह में चढ़ा सियासी रंग, किसे मिले सत्ता यहां – किसके रंग में भंग-1

होली पर पढ़िये सियासी रंग में किसे सत्ता मिली और किसके रंग में भंग पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 03, 2026

होली

दिल्ली में मजमा लगा, धरना कपड़ा-लेस। पकड़े नेता पुलिस ने, चिढ़ी युवा कंगरेस।।
चिढ़ी युवा कंगरेस, गजब मोदी ललकारे। बोले है अपमान, देश का जग में सारे।।
राहुल कूदे आय, कहैं यूं उड़ी ये खिल्ली। आरोपों के रंग, सियासी 'हो ली दिल्ली'।।

उफनाया था शौक तब, करजा लियो करोड़। राजपाल के भाग में, आयो गड़बड़ मोड़।।
आयो गड़बड़ मोड़, दौड़ लागी तिहाड़ तक। बनते थे बलवान, ऊंट आयो पहाड़ तक।।
कुछ ही भये सहाय, बहुत ने बस ठुकराया। को कर सकत उपाय, करम का घट उफनाया।।

गाथा संतों की सुनो, ध्यान लगा अनिवार्य।
इत योगी सरकार है, उत शंकर आचार्य।।
उत शंकर आचार्य, दोऊ बढ़-चढक़र अखड़।
देखत सकल समाज, लड़त दो साधू फकड़।।
'शंकर' 'नाथ' भिड़ंत, भगत पकड़े हैं माथा।
दिखै आदि ना अंत, बढ़ी गफलत की गाथा।।

रोवत जेब गरीब की,
महंगाई का कूप।
सोना राजा सा बना,
चांदी रानी रूप।।
चांदी रानी रूप,
दाम में लागी आगी।
कैसे होय विवाह,
मात पित टेंशन जागी।।
जाके हाथ न कैश,
रात ना दिन में सोवत।
गोल्डवान हैरान,
स्वर्ण बिन कइयक रोवत।।

मोहन जन का ध्यान
धर, दियो पिटारा खोल।
बजट रपट को देखकर,
कमलनाथ झट बोल।।
कमलनाथ झट बोल,
बताशा है बातों का।
ना है खास हिसाब,
खरच आमद खातों का।
उधर भाजपा राग,
कहत खुश हैं सब लोगन।
नारी यूथ किसान,
रखा मन सबका मोहन।।

नखरे लाखों थे बड़े,
बढ़ी हुई थी मूंछ।
लहजा टेढ़ा ही रहा,
ज्यों श्वानों की पूंछ।।
ज्यों श्वानों की पूंछ,
'शाह' ने सीधी कर दी।
पाकिस्तान निराश,
चाल जो उलटी चल दी।।
इज्जत बची न मैच,
फिरत मारे अध-कचरे।
मौका कियो न कैच,
करे बेमतलब नखरे।।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 01:13 pm

Published on:

03 Mar 2026 12:07 pm

Hindi News / National News / फागण के इस माह में चढ़ा सियासी रंग, किसे मिले सत्ता यहां – किसके रंग में भंग-1

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

होली के रंग में सियासी दंगल, तारिक से ‘शाह’ तक सब पर उड़ा गुलाल

राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान जंग से कितना महंगा हुआ सोना?

Gold Silver Price
कारोबार

Holi 2026: होली के रंग में सियासी भंग: ट्रंप से ट्रेड तक, किसके रंग में भंग

राष्ट्रीय

Bengaluru Suicide News: ज्योतिषी ने बताया था ‘टूटेगा रिश्ता’, सदमे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड

Bengaluru Suicide News
राष्ट्रीय

खामेनेई की मौत पर सोनिया के बाद राहुल ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा- ऐसे समय में…

Ali Khamenei death, Sonia Gandhi statement, Rahul Gandhi reaction, Modi foreign policy,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.