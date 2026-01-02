अफगानिस्तान में बर्फबारी और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, 12 लोगों की मौत, 11 घायल

स्थानीय मीडिया से बातचीत में आर्थिक विश्लेषक कुत्बुद्दीन याकूबी ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी, खराब प्रबंधन, सरकारी व्यवस्था में प्रभावी योजना और बजट के अभाव से स्थिति और गंभीर हो जाती है। इससे लोगों को भारी नुकसान होता है। एक अन्य आर्थिक विशेषज्ञ सेयर कुरैशी ने कहा कि जब भी अफगानिस्तान में हर साल बाढ़ आती है तो यह लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और नागरिकों के लिए आर्थिक कठिनाइयां पैदा करती है।