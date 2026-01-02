अफगानिस्तान में बर्फबारी और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, 12 लोगों की मौत, 11 घायल

अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में लगातार बारिश के चलते आगे और नुकसान की आशंका बनी हुई है। (File Photo - IANS)
अफगानिस्तान (Afghanistan) के कई प्रांतों में पिछले तीन दिनों के दौरान बर्फबारी और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसके चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
स्थानीय मीडिया ने अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ANDMA) के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ हमद के हवाले से गुरुवार को बताया कि प्राकृतिक आपदा में 12 नागरिकों की जान चली गई है, 11 अन्य घायल हैं, और कुल 274 घर पूरी तरह से जबकि 1,558 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बार-बार आने वाली बाढ़ से न केवल जान-माल का खतरा बना रहता है, बल्कि परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी गंभीर असर डालता है। उन्होंने यह भी कहा कि जल नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन के लिए मानक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हर साल नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
स्थानीय मीडिया से बातचीत में आर्थिक विश्लेषक कुत्बुद्दीन याकूबी ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी, खराब प्रबंधन, सरकारी व्यवस्था में प्रभावी योजना और बजट के अभाव से स्थिति और गंभीर हो जाती है। इससे लोगों को भारी नुकसान होता है। एक अन्य आर्थिक विशेषज्ञ सेयर कुरैशी ने कहा कि जब भी अफगानिस्तान में हर साल बाढ़ आती है तो यह लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और नागरिकों के लिए आर्थिक कठिनाइयां पैदा करती है।
अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में लगातार बारिश के चलते आगे और नुकसान की आशंका बनी हुई है, जो कि कमजोर समुदायों के लिए बेहतर तैयारी और तत्काल सहायता की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
