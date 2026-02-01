भारत-बांग्लादेश के चलते पाक को लगने वाला है बड़ा झटका, ट्रंप ने मुनीर-शहबाज को कहीं का नहीं छोड़ा?

पाकिस्तान से जारी हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बेहतर टैरिफ पर भारत के साथ एक ट्रेड डील की है। बांग्लादेश ने भी अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करते समय टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी पाने के लिए ट्रंप से अपने टैरिफ अरेंजमेंट में बदलाव किया है। दूसरे देश भी अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं।