‘कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना आसान’…अमेरिकी सांसद के बयान से मचा बवाल

यह विवाद तब शुरू हुआ जब फाइन ने एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि न्यूयॉर्क सिटी की एक प्रमुख मुस्लिम नेता कुत्तों पर प्रतिबंध चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यधारा के मुसलमान कुत्ते रखने और उनके देश में रहने के बीच चुनाव की स्थिति पैदा करेंगे तो निर्णय आसान होगा। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी प्रतिक्रिया एक अन्य पोस्ट के जवाब में थी। जिस पोस्ट का जिक्र किया गया, वह फिलिस्तीनी मूल की एक्टिविस्ट नेरदीन किसवानी की थी। उन्होंने पहले लिखा था कि कुत्ते कुछ मुसलमानों के लिए अपवित्र माने जाते हैं और न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है। बाद में किसवानी ने स्पष्ट किया कि उनका बयान व्यंग्य था और शहर में डॉग वेस्ट पर चल रही बहस से जुड़ा था।