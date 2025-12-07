आरएसएफ-एसपीएलएम-एन के ड्रोन अटैक में 46 बच्चों समेत 114 लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में 15 अप्रैल 2023 से सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे युद्ध में पिछले महीने ही आरएसएफ ने 3 महीने के एकतरफा मानवीय युद्धविराम का ऐलान किया था। आरएसएफ ने इस दौरान किसी भी तरह का हमला न करने का वादा भी किया था, लेकिन अब आरएसएफ ने अपना वादा तोड़ दिया है। आरएसएफ ने सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट-नॉर्थ - एसपीएलएम-एन (Sudan People's Liberation Movement-North - SPLM-N) के साथ मिलकर इस युद्धविराम की धज्जियाँ उड़ा दी हैं।