विदेश में रहते हैं, लेकिन भारत में हैं जड़ें, जानिए प्रवासी राजस्थानियों की नई इनवेस्ट पॉवर

NRI Investment in Rajasthan: विदेश में रहकर भी प्रवासी राजस्थानी अपनी मिट्टी से भावनात्मक रूप से मजबूती से जुड़े हुए हैं। जर्मनी के म्यूनिख में बसे राजस्थान मूल के राणा हरगोविंद सिंह (Rana Hargovind Singh) न सिर्फ अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, बल्कि राज्य को वैश्विक मंचों पर निवेश, कौशल (Skill Development) और साझेदारी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। राणा का मानना है कि प्रवासी राजस्थानियों में अपार क्षमता और अनुभव है, जिसे सही दिशा दी जाए तो वे अपनी मिट्टी से जुड़ कर (Rajasthan Economy) विकास में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रवासी केवल निवेशक (NRI Investment)नहीं, राजस्थान के वैश्विक दूत हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन उनके लिए उम्मीदों का मंच है, जहां नीति, निवेश और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और एक समर्पित वन-स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के संकेत दिए जा रहे हैं। पेश है सीधे जर्मनी से राणा हरगोविंद सिंह के साथ पत्रिका की बातचीत: