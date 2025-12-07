बस और ट्रक की टक्कर ने तुर्की में ली 7 लोगों की जान, 11 घायल

Bus accident in Turkey (Representational Photo)
दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बढ़ते व्हीकल्स के साथ इनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच अब तुर्की में रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया।
तुर्की के दक्षिण-पूर्वी उस्मानिया प्रांत में बहसे जिले के पास हाईवे पर शनिवार को एक रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। दरअसल सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, जिसका टायर पंक्चर हो गया था। तभी पीछे से आ रही एक यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी।
स्थानीय मीडिया एजेंसी के अनुसार बस और ट्रक की इस टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक बस में सवार थे क्योंकि टक्कर से तेज़ रफ्तार में जा रही बस को काफी नुकसान हुआ।
इस रोड एक्सीडेंट में 11 लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। तुर्की में ओवरस्पीडिंग की वजह से अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं।
