बस और ट्रक की टक्कर ने तुर्की में ली 7 लोगों की जान, 11 घायल

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बढ़ते व्हीकल्स के साथ इनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच अब तुर्की में रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया।