7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बस और ट्रक की टक्कर ने तुर्की में ली 7 लोगों की जान, 11 घायल

Turkey Road Accident: तुर्की में रोड एक्सीडेंट से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में 7 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 07, 2025

Road Accident

Bus accident in Turkey (Representational Photo)

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बढ़ते व्हीकल्स के साथ इनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच अब तुर्की में रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया।

बस और ट्रक की हुई टक्कर

तुर्की के दक्षिण-पूर्वी उस्मानिया प्रांत में बहसे जिले के पास हाईवे पर शनिवार को एक रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। दरअसल सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, जिसका टायर पंक्चर हो गया था। तभी पीछे से आ रही एक यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी।

7 लोगों की मौत

स्थानीय मीडिया एजेंसी के अनुसार बस और ट्रक की इस टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक बस में सवार थे क्योंकि टक्कर से तेज़ रफ्तार में जा रही बस को काफी नुकसान हुआ।

11 लोग घायल

इस रोड एक्सीडेंट में 11 लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। तुर्की में ओवरस्पीडिंग की वजह से अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं।

ये भी पढ़ें

आरएसएफ-एसपीएलएम-एन के ड्रोन अटैक में 46 बच्चों समेत 114 लोगों की मौत
विदेश
RSF carries out drone air strikes in Sudan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

07 Dec 2025 11:12 am

Hindi News / World / बस और ट्रक की टक्कर ने तुर्की में ली 7 लोगों की जान, 11 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आरएसएफ-एसपीएलएम-एन के ड्रोन अटैक में 46 बच्चों समेत 114 लोगों की मौत

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

भीषण बस एक्सीडेंट में अल्जीरिया में 13 लोगों की मौत, 35 घायल

Bus accident in Algeria
विदेश

7.0 की तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, अमेरिका-कनाडा में डरकर घरों से बाहर भागे लोग

Earthquake
विदेश

पिट बुल कुत्तों के झुंड ने तीन महीने की मासूम को नोंच-नोंच कर मार डाला, बचाने आए दादा की भी ली जान

Pit Bulls
विदेश

पेंशन बंद, घर बिका… 88 साल के आर्मी वेटरन की कहानी सुन भर आईं आंखें, फिर जो हुआ वो कमाल है

Army veteran working at supermarket
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.