मादुरो का भी होगा सद्दाम हुसैन जैसा हाल ? ट्रंप ने दिया देश छोड़ने का अल्टीमेटम

अमेरिका ने 2003 के इराक हमले से ठीक पहले सद्दाम हुसैन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि उनके पास बड़े पैमाने पर सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) हैं, जिनमें परमाणु बम बनाने की सामग्री भी शामिल थी। खास तौर पर यह दावा किया गया था कि सद्दाम नाइजीरिया से येलोकेक यूरेनियम खरीद रहे थे, हालांकि यह खुफिया रिपोर्ट बाद में पूरी तरह झूठी और जाली साबित हुई। सद्दाम ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था, लेकिन अमेरिका ने युद्ध शुरू कर दिया। इराक पर कब्ज़े के बाद सद्दाम नौ महीने तक भूमिगत रहे। आखिरकार वे 13 दिसंबर 2003 को टिकरित शहर के पास अद-दौर नाम के गांव में एक खेत के नीचे बने छोटे से गड्ढे में छिपे मिले। अमेरिकी फौज के ऑपरेशन रेड डॉन में उन्हें पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने सद्दाम को इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया, जहां उन पर कुर्दों के नरसंहार, शिया विद्रोह दबाने में हज़ारों लोगों की हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध के मुकदमे चले। वहीं उन्हें फांसी दे दी गई।