सारे अवैध लोगों को बाहर निकाल दूंगा, चाहे भारत हो या कोई और, अफगान हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

Trump India Migration Impact: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्स गिविंग के दिन इमिग्रेशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन (Trump India Migration) को 'स्थायी रूप से रोकने' का ऐलान किया है। उनका यह बयान व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा दो नेशनल गार्ड सैनिकों की हत्या होने के फौरन बाद आया है। ध्यान रहे कि ट्रंप ने जो बाइडेन के दौर में लाखों अवैध प्रवेश रद्द करने और 'रिवर्स माइग्रेशन' शुरू करने का वादा किया था, लेकिन भारत के लिए यह सबसे चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका में 7.25 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं, जो अब डिपोर्टेशन (Indian Deportation US) के डर से सहमे हुए हैं। ऐसे में H-1B वीजा पर निर्भर लाखों आईटी प्रोफेशनल्स और ग्रीन कार्ड वेटिंग लिस्ट में फंसे 4 लाख भारतीयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं भारत पर इसका पूरा असर।