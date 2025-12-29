एक ‘स्टूपिड मिस्टेक’ और 25 साल की जेल, ब्रिटिश स्टूडेंट के लिए Dubai में पार्टी बनी खौफनाक

दुबई में मिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। मिया की मां ने उसकी रिहाई के लिए ऑनलाइन कैम्पैन शुरू किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि मिया ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। वह एक लॉ स्टूडेंट है और कानून नहीं तोड़ सकती। बदकिस्मती से वह गलत दोस्तों की संगत में पड़ गई और एक बेवकूफी भरी गलती कर बैठी। गिरफ़्तारी के बाद मिया को अल-अविर सेंट्रल जेल में रखा गया था। उनकी मां ने कहा था कि मैं जानती हूं कि मेरी बेटी बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वो नरक से गुजर रही है।