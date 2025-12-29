आवामी लीग के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था सेना का अधिकारी, उधर हादी के समर्थकों ने दे दिया युनूस को अल्टीमेटम

Bangladesh violence: बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है। ढाका की एक अदालत ने सेना के पूर्व अधिकारी मेजर सादेकुल हक को पांच दिन की रिमांड पर भेजा है। मेजर सादेकुल पर आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के छात्र संगठन में शामिल थे। 17 जुलाई को उन्हें राजधानी के उत्तरा इलाके में उनके घर से हिरासत में लेने के बाद मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया था। वहीं, 29 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट द्वारा तीन महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था।