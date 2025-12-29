29 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

आवामी लीग के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था सेना का अधिकारी, उधर हादी के समर्थकों ने दे दिया युनूस को अल्टीमेटम

Bangladesh violence: बांग्लादेश में भारी उथल पुथल जारी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सेना का एक अधिकारी आवामी लीग के छात्र संगठन के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था। कोर्ट ने उसे 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

Pushpankar Piyush

Dec 29, 2025

उस्मान हादी हत्याकांड (ANI)

Bangladesh violence: बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है। ढाका की एक अदालत ने सेना के पूर्व अधिकारी मेजर सादेकुल हक को पांच दिन की रिमांड पर भेजा है। मेजर सादेकुल पर आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के छात्र संगठन में शामिल थे। 17 जुलाई को उन्हें राजधानी के उत्तरा इलाके में उनके घर से हिरासत में लेने के बाद मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया था। वहीं, 29 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट द्वारा तीन महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था।

छात्रों को दी थी ट्रेनिंग

सुरक्षा अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि पूर्व मेजर सादेकुल 3 और 8 जुलाई को बसुंधरा रेजिडेंशियल एरिया के पास KB कन्वेंशन सेंटर में हुई मीटिंग्स में हेड ट्रेनर थे। बताया जाता है कि ये मीटिंग्स सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलीं, जिनमें छात्र लीग और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं सहित 300 से 400 लोग शामिल हुए थे। इसमें उनकी पत्नी सुमैया ताहमिद जाफरिन भी शामिल थीं।

हादी के संगठन के नेताओं ने दिया अल्टीमेटम

इधर, उस्मानी हादी के संगठन के नेताओं ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता ने मोहम्मद युनूस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। इंकलाब मंच के नेताओं ने कहा कि 24 दिनों के भीतर हादी की हत्या के मामले में ट्रायल पूरी की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दी जाए।

इंकलाब मंच के नेताओं ने मांग रखी है कि बांग्लादेश में रहकर काम कर रहे भारतीयों के परमिट रद्द किया जाए। हालांकि, इन मांगों को लेकर अंतरिम सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हत्यारे, मास्टरमाइंड, सहयोगी, भागने में मदद करने वालों और पनाह देने वालों समेत पूरे स्क्वॉड का ट्रायल अगले 24 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। यदि भारत आरोपियों को लौटाने से इनकार करता है तो उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज कराया जाए।

मेघालय पुलिस ने किया दावे को खारिज

इधर, मेघालय पुलिस ने बांग्लादेशी जांच एजेंसियों के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हादी के हत्यारे भारतीय राज्य में दाखिल हो गए हैं। मेघालय में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के प्रमुख, महानिरीक्षक (IG) ओ पी उपाध्याय ने कहा कि ये दावे निराधार और भ्रामक हैं। 'इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हलुआघाट सेक्टर से मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की हो। बीएसएफ को ऐसी किसी घटना की न तो सूचना मिली है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है।

29 Dec 2025 01:15 pm

Hindi News / World / आवामी लीग के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था सेना का अधिकारी, उधर हादी के समर्थकों ने दे दिया युनूस को अल्टीमेटम

