पुतिन-जेलेंस्की से ‘फ्रस्टेट’ हुए ट्रंप! व्हाइट हाउस ने कहा- राष्ट्रपति अब ऐसी मीटिंग से थक चुके हैं जिनसे…

जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी गारंटी पर चल रही बातचीत के हिस्से के तौर पर यूएस को 20-पॉइंट के काउंटर-प्रपोजल दिए हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी इलाके में छूट के लिए नेशनल रेफरेंडम से मंजूरी लेनी होगी।