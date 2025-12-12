12 दिसंबर 2025,

पुतिन-जेलेंस्की से 'फ्रस्टेट' हुए ट्रंप! व्हाइट हाउस ने कहा- राष्ट्रपति अब ऐसी मीटिंग से थक चुके हैं जिनसे…

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म की धीमी तरक्की से &#8216;बहुत फ्रस्टेट&#8217; हैं। व्हाइट हाउस की ओर से यह बात कही गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि प्रेसिडेंट ऐसी मीटिंग से थक चुके हैं [&hellip;]

image

Mukul Kumar

Dec 12, 2025

Trump India Migration Impact

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म की धीमी तरक्की से 'बहुत फ्रस्टेट' हैं। व्हाइट हाउस की ओर से यह बात कही गई है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि प्रेसिडेंट ऐसी मीटिंग से थक चुके हैं जिनसे कुछ हासिल नहीं होता।

वे नतीजे चाहते हैं, सिर्फ बातें नहीं क्योंकि अमेरिका पिछले चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मुख्य मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है।

तंग आ चुके हैं ट्रंप- व्हाइट हाउस

लेविट ने कहा- प्रेसिडेंट इस युद्ध को लेकर दोनों पक्षों से बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। वह सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग से तंग आ चुके हैं। वह और बातचीत नहीं चाहते। वह एक्शन चाहते हैं। वह चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए।

व्हाइट हाउस की ओर से यह भी कहा गया कि ट्रंप प्रशासन शांति की कोशिशों में एक्टिव रूप से शामिल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुधवार को यूरोपियन नेताओं के साथ बातचीत की और स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ व उनकी टीम दोनों पक्षों के साथ अब भी सीधी बातचीत में जुटे हैं।

वहीं इस वीकेंड होने वाली बातचीत में अमरिका के हाई-लेवल पार्टिसिपेशन के बारे में लेविट ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।

जेलेंस्की ने क्या कहा था?

इससे पहले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन से डोनेट्स्क इलाके से अपनी सेना वापस बुलाने की वकालत कर रहा है ताकि पूर्वी यूक्रेन के कीव-कंट्रोल्ड इलाकों में एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सके। जिस पर रूस अपना दबदबा बनाना चाहता है।

जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी गारंटी पर चल रही बातचीत के हिस्से के तौर पर यूएस को 20-पॉइंट के काउंटर-प्रपोजल दिए हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी इलाके में छूट के लिए नेशनल रेफरेंडम से मंजूरी लेनी होगी।

क्रिसमस तक युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं ट्रंप

इस बीच, खबर यह भी है कि रूस के समझौता करने के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रंप क्रिसमस तक युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं।

बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी, 2022 से युद्ध चल रहा है। इससे दोनों देशों में भारी तबाही मच गई है। दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर सैनिकों की क्षति हुई है।

