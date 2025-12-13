क्या वेनेजुएला पर जल्द हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के नए बयान से बढ़ी दुनिया की टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पलटवार किया है। मादुरो ने कहा कि वह ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का विदेशी हमला हुआ तो मजदूर वर्ग को सामान्य विद्रोही हड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी हमले की स्थिति में वेनेजुएला और ज्यादा कट्टरपंथी क्रांति की ओर बढ़ेगा। वेनेजुएला की ऐतिहासिक विद्रोही भावना को दुनिया की कुछ ताकतें आज भी समझने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ब्लैकमेलिंग हम पर काम नहीं करने वाली है। वेनेजुएला लाखों लोगों से बना एक गणराज्य है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है।