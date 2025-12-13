क्या वेनेजुएला पर जल्द हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के नए बयान से बढ़ी दुनिया की टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)
US-Venezuela Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि USA जल्द ही दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स तस्करी से जुड़े ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करेगा। ट्रंप ने साफ तौर पर न तो किसी देश का नाम लिया और न ही उन्होंने यह बताया कि यह कार्रवाई कब और कहां होगी, बीते कुछ बयानों से ऐसा लग रहा है कि वह वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं। इससे दुनिया भर में चिंता स्थिति बन गई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों संग बातचीत में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स माफिया के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को जमीनी स्तर तक ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका भेजे जाने वाले नशे के खेप पर लगाम लगाने के बाद अब हम जमीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
ट्रंप के इस आक्रामक रुख को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका में ड्रग्स ला रहे हैं और भेज रहे हैं वह सभी हमारे टारगेट पर हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस अभियान को युद्ध जैसी स्थिति बताया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों को युद्ध में मारे गए सैनिकों की तरह गिना जाए तो यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कानून व्यवस्था से ऊपर ले जाकर नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पलटवार किया है। मादुरो ने कहा कि वह ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का विदेशी हमला हुआ तो मजदूर वर्ग को सामान्य विद्रोही हड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी हमले की स्थिति में वेनेजुएला और ज्यादा कट्टरपंथी क्रांति की ओर बढ़ेगा। वेनेजुएला की ऐतिहासिक विद्रोही भावना को दुनिया की कुछ ताकतें आज भी समझने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ब्लैकमेलिंग हम पर काम नहीं करने वाली है। वेनेजुएला लाखों लोगों से बना एक गणराज्य है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है।
वहीं, मादुरो ने अमेरिका द्वारा जब्त किए गए वेनेजुएलाई तेल टेंकरों को लेकर कहा कि यह एक तरीके का समुद्री डकैती है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है।
इधर, अमेरिकी सेना की कैरेबियन सागर में गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते दिनों प्यूर्टो रिको के पोंसे शहर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलिकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के ऑस्प्रे (टिल्ट-रोटर) एयरक्राफ्ट सक्रिय देखे गए। नेवी के कई जहाज भी इलाके में तैनात किए गए हैं।
