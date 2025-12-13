13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या वेनेजुएला पर जल्द हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के नए बयान से बढ़ी दुनिया की टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान से एक बार फिर दुनिया भर में हड़ंकप मच गया है। उन्होंने कहा कि USA जल्द ही दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स तस्करी से जुड़े ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू कर सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 13, 2025

Trump India Migration Impact

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)

US-Venezuela Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि USA जल्द ही दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स तस्करी से जुड़े ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करेगा। ट्रंप ने साफ तौर पर न तो किसी देश का नाम लिया और न ही उन्होंने यह बताया कि यह कार्रवाई कब और कहां होगी, बीते कुछ बयानों से ऐसा लग रहा है कि वह वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं। इससे दुनिया भर में चिंता स्थिति बन गई है।

जमीनी स्तर पर लेकर जाएंगे कार्रवाई को: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों संग बातचीत में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स माफिया के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को जमीनी स्तर तक ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका भेजे जाने वाले नशे के खेप पर लगाम लगाने के बाद अब हम जमीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं।

ट्रंप के इस आक्रामक रुख को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका में ड्रग्स ला रहे हैं और भेज रहे हैं वह सभी हमारे टारगेट पर हैं।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान युद्ध जैसी स्थिति: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस अभियान को युद्ध जैसी स्थिति बताया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों को युद्ध में मारे गए सैनिकों की तरह गिना जाए तो यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कानून व्यवस्था से ऊपर ले जाकर नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है।

मादुरो ने किया ट्रंप पर पलटवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पलटवार किया है। मादुरो ने कहा कि वह ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का विदेशी हमला हुआ तो मजदूर वर्ग को सामान्य विद्रोही हड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी हमले की स्थिति में वेनेजुएला और ज्यादा कट्टरपंथी क्रांति की ओर बढ़ेगा। वेनेजुएला की ऐतिहासिक विद्रोही भावना को दुनिया की कुछ ताकतें आज भी समझने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ब्लैकमेलिंग हम पर काम नहीं करने वाली है। वेनेजुएला लाखों लोगों से बना एक गणराज्य है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है।

वहीं, मादुरो ने अमेरिका द्वारा जब्त किए गए वेनेजुएलाई तेल टेंकरों को लेकर कहा कि यह एक तरीके का समुद्री डकैती है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है।

अमेरिकी सेना की गतिविधियां तेज

इधर, अमेरिकी सेना की कैरेबियन सागर में गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते दिनों प्यूर्टो रिको के पोंसे शहर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलिकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के ऑस्प्रे (टिल्ट-रोटर) एयरक्राफ्ट सक्रिय देखे गए। नेवी के कई जहाज भी इलाके में तैनात किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 09:10 am

Hindi News / World / क्या वेनेजुएला पर जल्द हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के नए बयान से बढ़ी दुनिया की टेंशन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा- दूसरे देश से लोग नहीं आएंगे तो…

Donald Trump
विदेश

पुतिन के 'सताए' Shehbaz Sharif पर इमरान की पूर्व पत्नी का हमला, एलन मस्क से लगाई गुहार

Jemima Goldsmith and Shehbaz Sharif
विदेश

इस देश में विपक्ष की प्रमुख नेता Abir Moussi को सुनाई गई 12 साल की सजा, अव्यवस्था फैलाने का था आरोप

Tunisian Opposition Leader Abir Moussi
विदेश

13 बार गिरफ्तार, 30 साल से ज्यादा की सजा, कौन हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता Narges Mohammadi, जिन्हें ईरान में किया गया गिरफ्तार

Narges Mohammadi
विदेश

नशे में धुत्त करोड़पति का 'हाई वोल्टेज' ड्रामा: कार से वाइनरी उड़ाने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई!

Vikram Berry Arrested
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.