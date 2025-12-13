13 दिसंबर 2025,

विदेश

इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इस वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 पहुंच गया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 13, 2025

Floods in Indonesia

Floods in Indonesia (Photo - Bloomberg)

इंडोनेशिया (Indonesia) में मौसम की मार से तबाही मच गई है। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा (North Sumatra), आचेह (Aceh) और वेस्ट सुमात्रा (West Sumatra) प्रांतों में मूसलाधार बारिश का बाद अचानक बाढ़ (Flash Floods) आ गई थी। बाढ़ की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड्स (Landslides) के मामले भी सामने आए। बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से इन तीनों प्रांतों में तबाही गई और जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से नॉर्थ सुमात्रा, आचेह और वेस्ट सुमात्रा में मरने वालों का आंकड़ा 1,000 पहुंच गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी। एजेंसी ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।

218 लोग अभी भी लापता

बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के बाद अभी भी इंडोनेशिया में 218 लोग लापता हैं। राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी, जो लापता लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। हालांकि जगह-जगह पानी और मलबे की वजह से लापता लोगों को ढूंढने में परेशानी हो रही है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

13 Dec 2025 03:25 pm

Hindi News / World / इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

विदेश

