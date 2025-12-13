इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

इंडोनेशिया (Indonesia) में मौसम की मार से तबाही मच गई है। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा (North Sumatra), आचेह (Aceh) और वेस्ट सुमात्रा (West Sumatra) प्रांतों में मूसलाधार बारिश का बाद अचानक बाढ़ (Flash Floods) आ गई थी। बाढ़ की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड्स (Landslides) के मामले भी सामने आए। बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से इन तीनों प्रांतों में तबाही गई और जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।