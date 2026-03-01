Donald Trump का जंग के बीच चीन दौरा और होर्मुज विवाद कनेक्शन, जानिए ड्रैगन ने क्या कहा

US-China Relations : मध्य पूर्व में युद्ध और बढ़ते तनाव (Middle East Tension) के बीच चीन (China) ने मंगलवार को एक बेहद अहम बयान जारी किया है। चीनी विदेश मंत्रालय (Chinese Foreign Ministry) ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आगामी बीजिंग दौरे का होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने या वहां चल रहे विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। ड्रैगन ने मीडिया में चल रही उन तमाम भ्रामक खबरों (Media Reports) को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह झूठा करार दिया है। अमेरिका और चीन (US and China) के उच्चाधिकारी अभी भी इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे की तारीखों (Visit Dates) को लेकर आपसी संचार बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X Platform) पर एक आधिकारिक पोस्ट में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका (United States) ने खुद मीडिया की झूठी और फर्जी रिपोर्टों पर अपना विस्तृत स्पष्टीकरण (Clarification) दुनिया के सामने रख दिया है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच लगातार सकारात्मक संवाद (Positive Communication) जारी है।