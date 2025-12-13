क्या क्रिसमस से पहले ट्रंप और जेलेंस्की नई खबर सुनाएंगे, भारत को सस्ता रूसी तेल मिलता रहेगा ?

रूस और यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करता है, जो हमारी एनर्जी जरूरतों का बड़ा हिस्सा है। अगर दोनों देशों के बीच शांति हो गई, तो तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि इससे महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। साथ ही, यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है, खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की कीमतें ज्यादा हैं – भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह सीधी चिंता की बात है। भारत हमेशा से शांति की अपील करता रहा है और पीएम मोदी ने दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत की है। अगर यह डील सफल हुई, तो भारत की विदेश नीति को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम रूस और पश्चिमी देशों, दोनों से अच्छे रिश्ते रखते हैं।