ट्रंप का ‘सीजफायर’ हवा-हवाई! थाईलैंड ने F-16 से बरसाए बम, कंबोडिया बॉर्डर पर आर-पार की जंग, क्या है भारत कनेक्शन

अब भारत से क्यों जुड़ाव महसूस होता है? हमारा देश भी पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद झेलता है। यह देखकर लगता है कि पुराने विवाद कितनी आसानी से भड़क उठते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण-पूर्व एशिया में हैं, जहां भारत की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी है। दोनों देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं – ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल संबंध। अगर वहां अस्थिरता रही तो पूरे इलाके की इकोनॉमी प्रभावित होगी और भारत के निवेश पर भी असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि जल्दी शांति हो, क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं। आम लोग सबसे ज्यादा पिसते हैं – घर छोड़ना, जान का खतरा। ट्रंप की कोशिश सराहनीय है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा।