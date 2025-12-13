13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का ‘सीजफायर’ हवा-हवाई! थाईलैंड ने F-16 से बरसाए बम, कंबोडिया बॉर्डर पर आर-पार की जंग, क्या है भारत कनेक्शन

Thailand Cambodia Border Conflict: डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बावजूद थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर जंग जारी है और फाइटर जेट्स से बमबारी हो रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 13, 2025

Thailand Cambodia Border Conflict

थाईलैंड और कंबोडिया में जंग। (फोटो:AI Generated)

Thailand Cambodia Border Conflict: आजकल दुनिया के कई देशों के बीच विवाद चल रहा है, और एक ऐसा ही मामला है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर तनाव (Thailand Cambodia War)। ये दोनों पड़ोसी देश बरसों से एक पुराने सीमा विवाद को लेकर आपस में जंग कर रहे हैं। हाल ही में लड़ाई फिर से भड़क उठी है (Thai Military Airstrikes) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया कि दोनों देशों ने सीजफायर (Donald Trump Ceasefire Deal) मान लिया है। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है – गोलीबारी और F-16 से बमबारी अभी भी रुकी नहीं है। आइए, जानते हैं कि क्या हो रहा है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है।

थाईलैंड को वह लाइन कभी पसंद नहीं आई

इस विवाद की जड़ बहुत पुरानी है। करीब 100 साल पहले, जब कंबोडिया फ्रांस के कब्जे में था, तब 1907 में फ्रांसीसियों ने दोनों देशों की 800 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की लाइन खींची थी। थाईलैंड को वह लाइन कभी पसंद नहीं आई और दोनों तरफ से दावे चलते रहते हैं। कई बार छोटी-मोटी झड़पें होती रही हैं, लेकिन इस बार बात ज्यादा बढ़ गई। जुलाई में कंबोडिया ने रॉकेट दागे, थाईलैंड ने जवाब में एयर स्ट्राइक की। फिर अक्टूबर में ट्रंप और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने मिल कर एक सीजफायर करवाया – दोनों देशों ने वादा किया कि फायरिंग बंद करेंगे। सबको लगा शांति हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

माइंस को लेकर दोनों देशों में तनातनी

दोनों तरफ एक-दूसरे पर आरोप लगने लगे। थाईलैंड कहता है कि कंबोडिया ने बॉर्डर पर लैंडमाइंस बिछाईं, जिनसे उनके सात सैनिक घायल हो गए। कंबोडिया बोला कि वे 1980 के गृहयुद्ध की पुरानी माइंस हैं। फिर पिछले हफ्ते एक झड़प में थाई सैनिक घायल हुए तो थाईलैंड ने कंबोडिया में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। कंबोडिया ने भी रॉकेट से जवाब दिया। नतीजा? थाईलैंड के उत्तर-पूर्वी छह प्रांत और कंबोडिया के उत्तरी इलाकों में गोले गिर रहे हैं। अब तक 21 लोग मारे जा चुके हैं और दोनों तरफ से 7 लाख लोग अपना घर छोड़ कर भाग गए हैं।

ट्रंप के दावे के बाद सबको लगा लड़ाई रुक जाएगी

फिर आया ट्रंप का रोल। शुक्रवार रात को उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से फोन पर बात की और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया – "दोनों देशों ने आज शाम से फायरिंग बंद करने पर सहमति जता दी है। वो अक्टूबर वाले समझौते पर वापस आ गए हैं। दोनों शांति चाहते हैं!" सबको लगा अब लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने साफ कह दिया कि सीजफायर तभी संभव है जब कंबोडिया अपनी फौजें पीछे हटाए और माइंस हटाए। उन्होंने ट्रंप को बताया कि थाईलैंड हमलावर नहीं है, पहले कंबोडिया कदम उठाए। थाई पीएम ने तो सोशल मीडिया पर लिखा – "जब तक हमें खतरा महसूस होता रहेगा, हम अपनी रक्षा करते रहेंगे।"

शनिवार सुबह भी लड़ाई जारी रही

अब हकीकत क्या है? शनिवार सुबह तक लड़ाई जारी थी। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 13 दिसंबर 2025 को थाईलैंड ने दो F-16 फाइटर जेट से सात बम गिराए और बमबारी अभी भी रुक नहीं रही। थाई सेना ने भी स्वीकार किया कि ऑपरेशन चल रहे हैं। बॉर्डर पर थाई फौजें ऊंची जगहों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। दोनों तरफ रात भर शेलिंग हुई।

हमारा देश भी पड़ोसी देशों से सीमा विवाद झेलता है (Southeast Asia Border Dispute)

अब भारत से क्यों जुड़ाव महसूस होता है? हमारा देश भी पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद झेलता है। यह देखकर लगता है कि पुराने विवाद कितनी आसानी से भड़क उठते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण-पूर्व एशिया में हैं, जहां भारत की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी है। दोनों देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं – ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल संबंध। अगर वहां अस्थिरता रही तो पूरे इलाके की इकोनॉमी प्रभावित होगी और भारत के निवेश पर भी असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि जल्दी शांति हो, क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं। आम लोग सबसे ज्यादा पिसते हैं – घर छोड़ना, जान का खतरा। ट्रंप की कोशिश सराहनीय है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

डोनाल्ड ट्रम्प

India Pakistan Conflict

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

13 Dec 2025 06:06 pm

Hindi News / World / ट्रंप का ‘सीजफायर’ हवा-हवाई! थाईलैंड ने F-16 से बरसाए बम, कंबोडिया बॉर्डर पर आर-पार की जंग, क्या है भारत कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन-ईरान के बीच अमेरिका की 'रेड' एंट्री, क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल?

US Seizes Chinese Ship Iran
विदेश

कंपनियों की एआई पर निर्भरता बढ़ी, बदलेगा एचआर और मैनेजमेंट, 2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट

artficial intelligence
विदेश

एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 5 साल में स्मार्टफोन बन जाएगा डायनासोर

विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध: क्या क्रिसमस तक हो जाएगा समझौता? ट्रंप के प्लान पर बर्लिन में महामंथन

Ukraine War Peace Talks
विदेश

इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

Floods in Indonesia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.