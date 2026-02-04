‘यह बहुत दुखद है और यही सच है’…बिल गेट्स के रूसी लड़कियों से संबंध पर पूर्व पत्नी मेलिंडा ने तोड़ी चुप्पी

अब मेलिंडा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस मामले पर अपनी राय दी है। इन ईमेल्स के बारे में सवाल किए जाने पर मेलिंडा ने कहा कि इन खबरों को पढ़कर उन्हें गहरी उदासी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि यह उदासी केवल उनके निजी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन युवा लड़कियों के लिए भी है, जिनके साथ एपस्टीन के नेटवर्क में कथित तौर पर गलत हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी शादी और बाद में फाउंडेशन छोड़ने का फैसला बेहद कठिन परिस्थितियों में लेना पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शादी तोड़ दी। मुझे अपनी शादी तोड़नी ही थी। मैं अपनी शादी से बाहर निकलना चाहती थी। मुझे महसूस हुआ कि अंत में मुझे इस रिश्ते की नींव को छोड़ना ही होगा। इसलिए यह बस दुखद है। यही सच है।