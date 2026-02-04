Epstein Files: ‘प्लीज! हमारी पहचान उजागर मत करो’, 100 महिलाओं की दर्दनाक अपील से हिला अमेरिका

Brittany Henderson: जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों की फाइलें खुलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार मामला खुलासे से ज्यादा 'बड़ी लापरवाही' का बन गया है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा जारी की गई नई Epstein Files ने करीब 100 पीड़ित महिलाओं (Survivors) की रातों की नींद उड़ा दी है। इन महिलाओं ने एक सुर में प्रशासन से गुहार लगाई है- "कृपया, हमारी पहचान उजागर मत करो।" यह मांग मुख्य रूप से अटॉर्नी ब्रिटनी हेंडरसन (Brittany Henderson) ने उठाई है। वह लॉ फर्म (Edwards Henderson Lehrman0 की पार्टनर हैं और इस मामले में कई पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह घटनाक्रम 2 और 3 फरवरी 2026 (अमेरिकी समयानुसार) का है। वकीलों ने न्यूयॉर्क (New York) के संघीय न्यायाधीशों (Federal Judges) और अमेरिकी न्याय विभाग (Department of Justice) के समक्ष यह आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों में 'खराब रेडैक्शन' (गलत एडिटिंग) की वजह से पीड़ितों के नाम, फोन नंबर और तस्वीरें लीक हो गई हैं। उन्होंने इसे "आपातकाल" बताते हुए फाइलों को तुरंत हटाने की मांग की।