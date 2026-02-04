4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Epstein Files: ‘प्लीज! हमारी पहचान उजागर मत करो’, 100 महिलाओं की दर्दनाक अपील से हिला अमेरिका

DOJ Data Leak: अमेरिकी न्याय विभाग की गलती से एपस्टीन केस की 100 पीड़ित महिलाओं की पहचान लीक हो गई। वकील ब्रिटनी हेंडरसन की अपील पर प्रशासन ने दस्तावेज वेबसाइट से हटाए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 04, 2026

Epstein Files ladies

एपस्टीन फाइल्स में महिलाओं की पहचान उजागर होने का विरोध। प्रतीकात्मक (फोटो: AI Genrated )

Brittany Henderson: जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों की फाइलें खुलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार मामला खुलासे से ज्यादा 'बड़ी लापरवाही' का बन गया है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा जारी की गई नई Epstein Files ने करीब 100 पीड़ित महिलाओं (Survivors) की रातों की नींद उड़ा दी है। इन महिलाओं ने एक सुर में प्रशासन से गुहार लगाई है- "कृपया, हमारी पहचान उजागर मत करो।" यह मांग मुख्य रूप से अटॉर्नी ब्रिटनी हेंडरसन (Brittany Henderson) ने उठाई है। वह लॉ फर्म (Edwards Henderson Lehrman0 की पार्टनर हैं और इस मामले में कई पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह घटनाक्रम 2 और 3 फरवरी 2026 (अमेरिकी समयानुसार) का है। वकीलों ने न्यूयॉर्क (New York) के संघीय न्यायाधीशों (Federal Judges) और अमेरिकी न्याय विभाग (Department of Justice) के समक्ष यह आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों में 'खराब रेडैक्शन' (गलत एडिटिंग) की वजह से पीड़ितों के नाम, फोन नंबर और तस्वीरें लीक हो गई हैं। उन्होंने इसे "आपातकाल" बताते हुए फाइलों को तुरंत हटाने की मांग की।

एपस्टीन केस : क्या है पूरा मामला ?

हाल ही में न्याय विभाग ने पारदर्शिता के नाम पर एपस्टीन केस से जुड़े हजारों दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। मकसद था सच को सामने लाना, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिकारियों से भारी चूक हो गई। आरोप है कि दस्तावेजों को पब्लिक करने से पहले ठीक से 'एडिट' या 'रेडैक्ट' (Redact) नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि कई पीड़ित महिलाओं के असली नाम, उनके मेडिकल रिकॉर्ड, घर के पते, फोन नंबर और यहां तक कि उनकी बेहद निजी तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ गईं।

पीड़ितों का दर्द और वकीलों का एक्शन

इस लापरवाही के सामने आते ही हड़कंप मच गया। लगभग 100 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि यह केवल निजता का हनन नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को दोबारा उसी मानसिक आघात (Trauma) में धकेलने जैसा है, जिससे वे बड़ी मुश्किल से बाहर निकली थीं। वकीलों ने इसे "जानलेवा लापरवाही" करार देते हुए मांग की है कि जब तक हर एक दस्तावेज से पीड़ितों की पहचान पूरी तरह मिटा नहीं दी जाती, तब तक फाइलों को वेबसाइट से हटा लिया जाए।

पीड़ितों के कानूनी समूह ने कहा, हमें बदले में डर मिला

इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ितों के कानूनी समूह ने कहा, "हमने न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन हमें बदले में डर मिला।" अटॉर्नी ब्रिटनी हेंडरसन, जो कई पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ने कहा कि यह "खराब रेडैक्शन" (Sloppy redactions) अक्षम्य है। उन्होंने बताया कि कई महिलाओं को अब डर है कि उनकी पहचान उजागर होने से उन्हें समाज में शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अमेरिकी न्याय विभाग की इस गलती की कड़ी आलोचना की है।

विवादित दस्तावेज वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू

वकीलों के भारी दबाव और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) बैकफुट पर आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, विभाग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए विवादित दस्तावेज वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा है कि वे अब हर पेज की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी 'सर्वाइवर' की पहचान लीक न हो। हालांकि, वकीलों का कहना है कि जो जानकारी इंटरनेट पर आ चुकी है, उसे पूरी तरह मिटाना अब मुश्किल होगा।

आधुनिक तकनीकों का सही इस्तेमाल न होना ऐसी गलतियों का कारण

इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है— 'पारदर्शिता बनाम सुरक्षा'। क्या जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है, भले ही इसकी कीमत किसी पीड़ित की सुरक्षा हो? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हाई-प्रोफाइल मामलों में डिजिटल दस्तावेजों को जारी करते समय एआई (AI) और आधुनिक तकनीकों का सही इस्तेमाल न होना ऐसी गलतियों का कारण बन रहा है। यह मामला भविष्य के सभी संवेदनशील केसों के लिए एक सबक बन गया है कि डेटा रिलीज करने से पहले 'ह्यूमन रिव्यू' कितना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

Updated on:

04 Feb 2026 01:42 pm

Published on:

04 Feb 2026 12:31 pm

Hindi News / World / Epstein Files: ‘प्लीज! हमारी पहचान उजागर मत करो’, 100 महिलाओं की दर्दनाक अपील से हिला अमेरिका
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Saif al-Islam Murder: गद्दाफी के बेटे की दिनदहाड़े हत्या, लीबिया में हाई अलर्ट

Saif al-Islam Gaddafi
विदेश

‘यह बहुत दुखद है और यही सच है’…बिल गेट्स के रूसी लड़कियों से संबंध पर पूर्व पत्नी मेलिंडा ने तोड़ी चुप्पी

Bill Gates and his ex-wife Melinda Gates
विदेश

लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे की गोली मारकर हत्या, किसने और क्यों गोलियों से भूना?

muammar Gaddafi
विदेश

ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता

Greece
विदेश

India-US trade deal के बीच जयशंकर और रुबियो की हुई मुलाकात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत

S Jaishankar, Marco Rubio meeting, India US strategic partnership, India US trade deal,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.