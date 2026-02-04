कौन था सैफ अल इस्लाम, जिसे 4 हमलावरों ने दिनदहाड़े गोली मार दी

घटना के वक्त सैफ अल-इस्लाम अपने सुरक्षित आवास में मौजूद थे। उनके वकील खालिद अल-जैदी (Khaled el-Zaydi) और राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला उस्मान ने पुष्टि की है कि यह एक सुनियोजित हमला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चार नकाबपोश हमलावर (masked gunmen) दीवार फांद कर उनके परिसर में दाखिल हुए। हमलावरों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा अलार्म निष्क्रिय (disable) किए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद उन्होंने सैफ को निशाना बना कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हत्यारों ने "कमांडो स्टाइल" में ऑपरेशन को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।