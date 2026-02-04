4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कौन था सैफ अल इस्लाम, जिसे 4 हमलावरों ने दिनदहाड़े गोली मार दी

Assassination:मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की जिंतान में गोली मारकर हत्या। वकीलों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, जांच शुरू।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 04, 2026

Saif al-Islam Gaddafi

मुअम्मर गद्दाफी का बेटा सैफ अल-इस्लाम।( फोटो: ANI)

Zintan: लीबिया की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे और देश के संभावित भावी नेता माने जाने वाले सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी (Saif al-Islam Gaddafi) की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार 3 फरवरी 2026 को पश्चिमी लीबिया के जिंतान (Zintan) शहर में उनके आवास पर अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

वारदात की पूरी कहानी: कैसे हुई हत्या ?

घटना के वक्त सैफ अल-इस्लाम अपने सुरक्षित आवास में मौजूद थे। उनके वकील खालिद अल-जैदी (Khaled el-Zaydi) और राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला उस्मान ने पुष्टि की है कि यह एक सुनियोजित हमला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चार नकाबपोश हमलावर (masked gunmen) दीवार फांद कर उनके परिसर में दाखिल हुए। हमलावरों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा अलार्म निष्क्रिय (disable) किए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद उन्होंने सैफ को निशाना बना कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हत्यारों ने "कमांडो स्टाइल" में ऑपरेशन को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।

वकीलों का दावा और फॉरेंसिक रिपोर्ट

सैफ अल-इस्लाम की लीगल टीम ने इसे "राजनीतिक हत्या" और "कायरतापूर्ण कृत्य" करार दिया है। वकील अल-जैदी ने कहा कि सैफ 2026 के चुनावों के लिए तैयारी कर रहे थे और उनकी बढ़ती लोकप्रियता विरोधियों को खटक रही थी। लीबिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि सैफ की मौत गोली लगने (gunshot wounds) से हुई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए हैं, और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

लीबिया में फिर गृहयुद्ध का खतरा ?

इस हत्या ने लीबिया को एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिंतान वह जगह थी जहां सैफ को 2011 में पकड़ने के बाद रखा गया था, लेकिन बाद में वही रक्षक बन गए थे। उनकी मौत से गद्दाफी समर्थकों (जिन्हें 'ग्रीन्स' कहा जाता है) में भारी गुस्सा है। त्रिपोली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

444 कॉम्बैट ब्रिगेड और विदेशी साजिश

लीबिया के शक्तिशाली मिलिशिया गुट '444 ब्रिगेड' ने तुरंत बयान जारी कर इस हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। गद्दाफी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसे "विदेशी साजिश" बताया है। उनका कहना है कि पश्चिमी ताकतें नहीं चाहती थीं कि गद्दाफी परिवार का कोई सदस्य दोबारा सत्ता में आए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मांग

मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, यह देखते हुए कि सैफ आईसीसी (ICC) के वांटेड लिस्ट में भी थे।

विशेष जांच दल का गठन किया

लीबिया के अटॉर्नी जनरल ने विशेष जांच दल का गठन किया है, जो यह पता लगाएगा कि हमलावरों को सैफ के घर की सुरक्षा खामियों की जानकारी कैसे मिली। क्या घर का कोई भेदी इसमें शामिल था? सैफ के शव को जिंतान में ही एक अज्ञात स्थान पर दफनाए जाने की योजना है ताकि उनकी कब्र को निशाना न बनाया जा सके।

क्या चुनावों पर ग्रहण लगा ?

सैफ अल-इस्लाम एकमात्र ऐसे नेता थे जो पुराने शासन के वफादारों और कुछ नए आदिवासी गुटों को एक साथ ला सकते थे। उनकी मौत से लीबिया के आगामी चुनावों का समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अब सत्ता की लड़ाई खलीफा हफ्तार और त्रिपोली सरकार के बीच सीधी हो जाएगी, जिससे शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका लगेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

04 Feb 2026 01:45 pm

Published on:

04 Feb 2026 01:42 pm

Hindi News / World / कौन था सैफ अल इस्लाम, जिसे 4 हमलावरों ने दिनदहाड़े गोली मार दी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘यह बहुत दुखद है और यही सच है’…बिल गेट्स के रूसी लड़कियों से संबंध पर पूर्व पत्नी मेलिंडा ने तोड़ी चुप्पी

Bill Gates and his ex-wife Melinda Gates
विदेश

DOJ की शर्मनाक गलती: Epstein Files में लीक हुई पीड़ितों की तस्वीरें, वकीलों ने मचाया बवाल

Epstein Files ladies
विदेश

लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे की गोली मारकर हत्या, किसने और क्यों गोलियों से भूना?

muammar Gaddafi
विदेश

ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता

Greece
विदेश

India-US trade deal के बीच जयशंकर और रुबियो की हुई मुलाकात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत

S Jaishankar, Marco Rubio meeting, India US strategic partnership, India US trade deal,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.