ट्रंप का धमाकेदार प्लान: भारत को लेकर बना रहे नया ‘सुपर पॉवर क्लब’, G-7 को लगेगा झटका!

Trump Superpower Club : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया और ताकतवर ग्रुप (Trump Superpower Club ) बना रहे हैं। इसका नाम होगा “कोर-5” या “C5” (C5 Group)। इसमें सिर्फ पांच देश होंगे – अमेरिका, भारत, चीन, रूस और जापान। इस नए क्लब में पैसा कमाने या पूरी तरह लोकतंत्र होने की कोई शर्त नहीं होगी। सिर्फ असली ताकत देखी जाएगी – बड़ी आबादी, मजबूत सेना और बड़ी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब G-7 (G7 Replacement) वाला पुराना नियम अब खत्म समझें! अमेरिकी मीडिया ने इस आशय की खबर दी है। ऐसा समझा जा रहा है कि ट्रंप की नई सुरक्षा नीति के एक लंबे-गुप्त ड्राफ्ट में यह बात लिखी हुई थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई दूसरा पेपर है ही नहीं। फिर भी बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विचार बिल्कुल ट्रंप जैसा है – बड़ी ताकतों (India Superpower) को एक टेबल पर बैठाओ, बाकी छोटे-मोटे नियम भूल जाओ।