पाकिस्तान का बड़ा षडयंत्र हुआ उजागर: सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी; इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तैयबा मिलकर…

अधिकारी ने ISKP की क्षमता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ISKP में बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता है। इसका फायदा पाकिस्तान जरूर उठाएगा। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान की प्रारंभिक योजना लश्कर-ए-तैयबा और ISKP को TTP और BLA के खिलाफ लड़ने की है। हालांकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान इन संगठनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के डीप स्टेट (Deep State) के जरिए कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नजर पाकिस्तान पर है।