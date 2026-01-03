नए साल पर अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला टला, FBI ने 18 वर्षीय ISIS संदिग्ध को किया गिरफ्तार

FBI Blocks ISIS Plot: अमेरिका में नए साल 2026 के जश्न से ठीक पहले एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया है। नॉर्थ कैरोलिना के मिंट हिल इलाके में रहने वाला18 साल के युवक क्रिश्चियन स्टरडिवेंट को एफबीआई (FBI) ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा से प्रभावित होकर न्यू ईयर ईव पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा था।