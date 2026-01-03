ट्रक में जा घुसी बस, ब्राज़ील में 11 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले साल इस तरह के कई मामले देखने को मिले और अब नए साल की शुरुआत होते ही फिर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ब्राज़ील (Brazil) में शुक्रवार को एक भीषण बस एक्सीडेंट का मामला देखने को मिला है। ब्राज़ील के रियो ग्रांडे डो सुल (Rio Grande do Sul) राज्य में वकारिया (Vacaria) शहर के पास हाईवे पर एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई।