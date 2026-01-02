कांग्रेस ने BCCI को सुनाई खरी-खरी, जय शाह से पूछे ये तीखे सवाल: बांग्लादेशी खिलाड़ी पर मचा भयंकर बवाल

Bangladeshi Player Controversy: IPL नीलामी के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। एक ओर BJP शाहरुख खान और IPL टीम KKR पर हमलावर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर BJP को घेर रही है। साथ ही कांग्रेस ने BCCI पर आरोप लगाते हुए सवाल भी पूछे हैं। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा और BCCI पर कड़ा हमला किया है।