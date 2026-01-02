2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने BCCI को सुनाई खरी-खरी, जय शाह से पूछे ये तीखे सवाल: बांग्लादेशी खिलाड़ी पर मचा भयंकर बवाल

Supriya Shrinate Slams BCCI: शाहरुख खान की KKR टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारी कीमत में खरीदा। इसके बाद देश में यह एक बड़ा विवाद बन गया है। इस बीच शाहरुख खान पर गद्दार होने के भी आरोप लगाए गए। अब यह लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी होती जा रही है।

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 02, 2026

Supriya Shrinate

सुप्रिया श्रीनेत ने BCCI को बांग्लादेशी खिलाड़ी विवाद पर घेरा, BJP के हमलों के बीच पूछे सवाल (Photo-IANS)

Bangladeshi Player Controversy: IPL नीलामी के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। एक ओर BJP शाहरुख खान और IPL टीम KKR पर हमलावर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर BJP को घेर रही है। साथ ही कांग्रेस ने BCCI पर आरोप लगाते हुए सवाल भी पूछे हैं। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा और BCCI पर कड़ा हमला किया है।

बता दें कि IPL 2026 की नीलामी में शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की भारी कीमत में खरीदा था। इसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया और आरोपों का खेल भी शुरू हो गया। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और BJP आमने-सामने आ गई हैं।

BCCI को जवाब देना चाहिए: सुप्रिया श्रीनेत

विवाद बढ़ जाने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने BCCI पर आरोप लगाए और सवाल पूछा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL की नीलामी लिस्ट में किसने शामिल किया? यह सवाल पूछा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मैं पूछना चाहती हूं कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उस पूल में किसने डाला? यह सवाल BCCI और ICC से पूछना चाहिए। गृह मंत्री के बेटे जय शाह को जवाब देना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उस पूल में किसने डाला जहां IPL खिलाड़ियों की खरीद-बिक्री होती है, जहां खिलाड़ियों की नीलामी होती है।'

यह भारत के खिलाफ है: संगीत सोम

बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर हिंदू आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान की कड़ी आलोचना की थी। इसके बाद BJP नेता संगीत सोम उनके समर्थन में उतरे और शाहरुख खान को 'गद्दार' कहा। साथ ही संगीत सोम ने आरोप लगाया कि शाहरुख खान भारत के खिलाफ काम कर रहे बांग्लादेश के खिलाड़ी पर पैसा लगा रहे हैं। उन्हें भारी कीमत में खरीद रहे हैं।

साथ ही संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद शाहरुख खान उस देश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं।

रहमान को टीम से हटाने की मांग

संगीत सोम के अलावा, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी शाहरुख खान के इस फैसले की आलोचना की और बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को टीम से हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि रहमान को टीम से हटाना 'भारत के हितों की रक्षा करेगा।'

गद्दार कहना भारत की बहुलता पर हमला: मणिकम

बीजेपी के द्वारा शाहरुख खान को गद्दार कहने के बाद कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि यह भारत में नफरत के बीज बोने जैसा है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि शाहरुख खान को "गद्दार" कहना भारत की बहुलता पर हमला है। साथ ही उन्होंने कहा, "नफरत राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं हो सकती। RSS को समाज को जहर देना बंद करना चाहिए।"

Farooq Abdullah Says Hitler System

