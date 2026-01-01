भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना पर फंसे कांग्रेस नेता पटोले, समर्थन में आए तारिक अनवर; जानें क्या कहा

नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा कि राहुल गांधी भगवान राम के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "राहुल गांधी जब चाहेंगे अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे, क्योंकि रामलला के मंदिर का ताला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। भगवान श्रीराम का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। मंदिर जाने वाले नेता दिखावा करते हैं। राहुल गांधी उनकी तरह नहीं हैं।"