नया साल शुरू होते ही अब्दुल्ला ने उठाई कश्मीरियों की आवाज: कहा-हमारा भाग्य…और हिटलर

बिलाल गनी को पीटने का मामला सामने आने पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के कार्यालय से एक बयान जारी किया गया था। पुलिस ने कहा था कि हमने वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।